El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicó este jueves en la Ciudad de Buenos Aires el nuevo reporte sobre la inflación de febrero con el objetivo de transparentar el ritmo de los precios. El registro superó las proyecciones previas de los analistas financieros y del Ministerio de Economía.

¿De cuánto fue la inflación de febrero?

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) marcó una inflación de 2,9% en el periodo analizado, mientras que la variación interanual alcanzó 33,1%. El acumulado del primer bimestre de 2026 llegó a 5,9%, un número que supera el 4,7% anotado en el mismo lapso de 2025. El indicador mensual repitió el 2,9% de enero. La dinámica de los precios muestra una aceleración gradual desde el piso de 1,5% registrado en mayo de 2025.

La inflación de febrero acumuló un 2,9% [e]MARTIN ZABALA - XinHua

Los servicios regulados ejercieron la mayor presión sobre el índice general. La división Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles trepó 6,8%. Los incrementos en las tarifas de gas, agua y electricidad explican esta suba junto con los cambios en los esquemas de subsidios provinciales también impactaron en el rubro.

La categoría Alimentos y bebidas no alcohólicas registró un alza de 3,3%. El Indec detectó una fuerte incidencia de Carnes y derivados en este segmento, un componente que ostenta un peso significativo en la canasta del IPC.

Los precios regulados lideraron los aumentos con un salto de 4,3%. Los bienes estacionales cayeron 1,3%, una baja que moderó el resultado final del índice.

Brecha estadística en el reporte oficial

El informe expone una diferencia notoria entre distintos componentes de la economía. La comparación interanual ratifica esta tendencia. Los bienes acumulan un incremento de 28,4% en los últimos doce meses y los servicios registran un avance de 43,4% en el mismo lapso.

Florencia Iragui, economista de la consultora LCG, analizó esta dinámica. “Mientras los bienes subieron 2,3%, los servicios lo hicieron 4%, muy afectados por los aumentos en electricidad, gas y agua derivados de la quita de subsidios”, explicó la especialista.

Un informe de la firma Adcap Research identificó un patrón repetido en los meses recientes. “La inflación núcleo se mantuvo elevada en 3,1%, lo que refleja que las presiones subyacentes siguen siendo persistentes”, indicó el documento.

Indicador Económico Porcentaje Registrado Nivel General Mensual 2,9% Variación Interanual 33,1% Acumulado Bimestral 2026 5,9% Vivienda, agua y electricidad 6,8% Precios Regulados 4,3% Servicios (Mensual) 4% Alimentos y bebidas 3,3% Inflación Núcleo 3,1% Bienes Estacionales -1,3%

Proyecciones económicas del mercado financiero

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyectaba un alza cercana a 2,7% para el segundo mes del año y la Dirección General de Estadística y Censos porteña midió un 2,6% en la Ciudad de Buenos Aires. Estos datos previos generaron expectativas sobre un número nacional menor a tres puntos, mientras que algunas consultoras privadas estimaron cifras incluso más bajas en sus informes preliminares.

Sebastián Menescaldi, director de la consultora Eco Go, evaluó el escenario inflacionario. “Eso explica que la inflación se mantenga en torno al 3%, el mismo nivel que en enero”, detalló. El economista alertó sobre el mes de marzo por factores estacionales como educación e indumentaria.

Alfredo Romano, presidente de Romano Group, abordó la velocidad de la desinflación sin programas de shock. “Bajar cada punto de inflación es muy difícil. En experiencias como la de Uruguay, el proceso llevó casi una década”, sostuvo.

El organismo estadístico nacional difundió el nuevo índice de precios al consumidor con un fuerte impacto en los servicios regulados. JUAN MABROMATA - AFP

El REM proyecta un índice cercano a 2% para mayo y las estimaciones para el segundo semestre ubican la cifra en 1,8% y 1,5%. El presidente Javier Milei y el ministro Caputo aspiran a lograr un registro inicial con un cero a la izquierda hacia agosto.

Caputo destacó un proceso de corrección de precios relativos, ya que el funcionario busca ordenar la economía tras años de distorsiones acumuladas. El equilibrio fiscal, el control estricto sobre la emisión monetaria y el fortalecimiento del balance del Banco Central forman parte del programa económico oficial, con el objetivo final de converger hacia niveles internacionales.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Agustín Maza.