De cuánto serán las jubilaciones y planes sociales en septiembre, tras el último aumento

En septiembre habrá un aumento por movilidad del 15,53 por ciento para jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales, tal como anunciaron el ministro de Economía, Sergio Massa, y la titular de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta, el miércoles 10 de agosto.

La medida alcanzará a más de 16 millones de personas que reciben prestaciones sociales en todo el país. Las modificaciones serán visibles en el cronograma de pagos del próximo mes, el cual se espera que se dé a conocer en los próximos días.

¿Cuánto aumentarán?

A partir del próximo mes, con el aumento del 15,53 por ciento, la jubilación mínima pasará de $37.525 a $50.353. Esta suba también aplicará sobre otras prestaciones sociales, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE), que pasarán a ser de $8.471; la Asignación por Prenatal; la Asignación por Nacimiento; la Asignación por Adopción; la Asignación por Matrimonio; y la Asignación por Cónyuge.

Sergio Massa y Fernanda Raverta reunidos antes del anuncio del aumento MECON

El aumento se basa en el cálculo establecido por la Ley de Movilidad, que actualiza los montos en base a un coeficiente elaborado en partes iguales por la recaudación previsional y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte). Se trata del séptimo aumento que sigue esa fórmula y el tercero del año 2022. El último ocurrió a mediados de mayo cuando el organismo previsional anunció el incremento del 15 por ciento para el trimestre de junio, julio y agosto.

Bono de Refuerzo

A su vez, la Anses otorgará un bono de refuerzo para los jubilados, el cual será de hasta $7.000. Se pagará en tres cuotas desde septiembre hasta el próximo aumento por movilidad de diciembre y alcanzará a 6,1 millones personas, lo que representa casi el 85 por ciento de todos los que perciben haberes jubilatorios.

Sin embargo, cabe aclarar que el monto no será igual para todos. Aquellos que perciben una prestación no contributiva, como la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) o un haber del sistema contributivo equivalente al mínimo, recibirán el máximo: $7.000. Esta suma se liquidará por fuera del haber, lo que significa que no se incorporará al ingreso habitual.

Por otro lado, aquellos que tienen un ingreso equivalente a dos haberes mínimos cobrarán un adicional de $4.000 en cada uno de los tres meses mencionados.

Pese a esto, es importante señalar que la medida no incluye a la totalidad de los jubilados de menores ingresos. Esto se debe a que la normativa dispuso que las personas a quienes aplique este beneficio sean aquellas que reciben el “haber mínimo garantizado” y, por lo tanto, no lo percibirán quienes hayan ingresado al sistema mediante un plan de moratoria.

Respecto a este anuncio, Massa destacó que, desde el Gobierno, están dando “un paso más para proteger a los jubilados y las jubiladas”. Y a través de su cuenta de Twitter, explicó: “Con esta medida, acompañamos a quienes más lo necesitan y lo hacemos manteniendo el orden en las cuentas por el incremento de la recaudación que representa el adelanto de Ganancias”.