Fecha de cobro de Anses: el cronograma de pagos para este miércoles 15 de abril

Este miércoles 15 de abril continúa el cronograma de pagos dispuesto por la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) para el cuarto mes del año. Durante esta jornada, cobran sus haberes los jubilados y pensionados con haberes que no superan la mínima, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), entre otras prestaciones.

Las prestaciones de abril se ajustan en un 2,90% Leandro Garcia

En abril, las prestaciones sociales tienen un ajuste del 2,90%, porcentaje que refleja la inflación registrada durante febrero pasado (2,9%). Cabe destacar que este cálculo mensual utiliza los valores de incremento con dos decimales para determinar el monto exacto de cada beneficio. En tanto, los jubilados y pensionados perciben un bono extraordinario destinado a reforzar sus ingresos ante la situación económica actual.

El despliegue de pagos de la jornada incluye a diversos grupos beneficiarios. Las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo se abonan hoy junto a la Asignación Universal por Hijo, y las PNC (Pensiones No Contributivas).

Vale recordar que el esquema de pagos se organiza exclusivamente sobre los días hábiles, por lo cual se consideran las fechas feriadas y no laborables al confeccionar el calendario. Todos se distribuyen según la terminación del DNI de cada uno de los beneficiarios.

Cronograma de pagos de Anses para este miércoles 15 de abril

El calendario de este mes organiza los depósitos según el número de terminación del DNI para este miércoles 15 de abril:

Prestaciones Terminación del DNI Monto total a cobrar Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos 3 $450.319,31 (con bono incluido) Asignación Universal por Hijo 3 $109.332,48 Asignación por Embarazo 3 $109.332,48 Pensiones No Contributivas 6, 7, 8 y 9 $336.223,52 Asignación por Prenatal 2 y 3 Asignaciones familiares de PNC Todas las terminaciones Valor general Asignaciones de Pago Único Todas las terminaciones Valor general

Las prestaciones que abona Anses en la jornada Rodrigo Nespolo

Cómo consultar la fecha de cobro

Para conocer con precisión el día y el lugar de acreditación, los beneficiarios deben seguir un proceso sencillo en la plataforma oficial del organismo. Este procedimiento permite a los ciudadanos planificar su retiro de fondos en las sucursales bancarias habilitadas o a través de los cajeros automáticos, evitando posibles demoras en el acceso a sus prestaciones sociales.

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

A continuación, el paso a paso para consultar la fecha de cobro de las prestaciones sociales de la Anses:

Ingresar al sitio web oficial de la Anses. Allí colocar el CUIL y la clave de la Seguridad Social.

Completar el formulario digital con el número de beneficio o de CUIL.

Hacer clic en el botón de consulta para obtener el detalle.

Verificar el lugar y la fecha asignada para percibir la prestación correspondiente.