Debutan las Lefi: el Banco Central mantiene la tasa de interés en 40% anual

Hoy, el Banco Central (BCRA) puso en marcha la migración de su deuda al Tesoro, a través de las nuevas Letras Fiscales de Liquidez (Lefi). Aunque esta medida generó expectativa en el mercado por una posible suba de las tasas de interés, una herramienta que permitiría controlar la brecha cambiaria, por el momento quedará fija en 40% nominal anual (TNA), según pudo confirmar LA NACION de fuentes de la autoridad monetaria.

En concreto, este lunes el Banco Central suspendió la operatoria de pases (ex Leliq), con la intención de desarmar el stock de pasivos remunerados y así terminar con la emisión monetaria generada por el pago de intereses por estos instrumentos.

Esta estrategia también le permitirían recuperar el control sobre las tasas de interés. La última vez que el Banco Central modificó la tasa de política monetaria fue el 14 de mayo, cuando la recortó en diez puntos porcentuales, de 50% a 40% nominal anual (TNA). Esto significó un costo de financiamiento más bajo para el Estado (el pago de intereses es menor), pero también una licuación para los ahorristas, ya que los plazos fijos y los fondos comunes de inversión money market pasaron a rendir 2,5% mensual.

Además, los dólares libres empezaron a tender al alza y pusieron fin a la pax cambiaria que habían registrado durante los últimos tres meses. No obstante, desde el Gobierno descartaron que hoy se comunique un cambio en las tasas.

Además, según pudo saber LA NACION, hoy no se comunicará oficialmente el resultado de la operatoria (que cerrará a las 20:30 horas), sino que se informará recién mañana antes de la apertura del mercado.

Conferencia de prensa del ministro de economía el viernes 28 de junio, Luis Toto Caputo junto al presidente del banco central Santiago Bausili, cuando anunciaron la migración de la deuda del BCRA al Tesoro Rodrigo Nespolo

“Una suba de tasas permitiría mejorar la dinámica de acumulación de reservas en un contexto de compras de divisas mucho más ajustadas que en los meses anteriores, mientras podría acentuar la compresión de la brecha. No obstante, el equipo económico descartó que la operación de hoy vaya a estar acompañada de una suba de tasas, lo que sugiere que la prioridad pasa por lograr la convergencia de todas las variables nominales hacia el crawling peg [devaluación del dólar mayorista], todavía en 2% mensual”, dijeron desde Facimex Valores.

De todas formas, las nuevas letras de liquidez implican una ligera mejora de las tasas para los bancos. Esta herramienta devenga una tasa de interés del 40% nominal anual, equivalente a una tasa efectiva del 49,15% anual (TEA), al igual que la tasa de política monetaria. Sin embargo, a diferencia de los pases pasivos, la deuda del Tesoro quedará exenta de Ingresos Brutos y se traduce en una mejora efectiva de 320 puntos en TNA.

“Con estas medidas, se desprende que las autoridades pretenden no solo mejorar el balance del BCRA, sino también recuperar el manejo de las tasas de interés para hacer política monetaria sin sufrir pérdidas patrimoniales como consecuencia. En tal sentido, no suena descabellado que evidenciemos una suba de tasas en el corto plazo. De hecho, la misma migración de pesos hacia las Lefi tiene detrás un aumento marginal en la tasa para los bancos, dado que las nuevas letras del Tesoro no pagan Ingresos Brutos”, sumaron los analistas de la consultora Ecolatina.

Las Lefi no pagarán Ingresos Brutos, lo que se traduce en una mejora implícita de las tasas nominales iStock

Ahora que los bancos podrán captar el total de la renta que pagan estos instrumentos, la apuesta del Gobierno es que trasladen el aumento a las tasas que ofrecen por los plazos fijos en pesos. Actualmente, las principales entidades financieras del país ofrecen a los ahorristas un rendimiento de entre el 30% y 33% nominal anual (2,75% mensual), por debajo de la inflación estimada para los próximos meses.