Decathlon Argentina: ¿puedo cancelar un pedido online?

El reciente lanzamiento de la tienda online de Decathlon Argentina estableció un nuevo canal de compra para consumidores en casi todo el país. La plataforma detalla procedimientos específicos para los clientes que necesitan gestionar sus adquisiciones después del pago, con opciones para la anulación y la devolución de productos. La empresa de origen francés inauguró su primer local físico el 8 de noviembre en Vicente López, un evento que congregó a más de diez mil personas.

Cómo cancelar un pedido en Decathlon

La empresa permite anular una compra, aunque la viabilidad de la gestión depende del estado del envío. Si el paquete todavía no fue despachado, el cliente puede solicitar la anulación a través del contacto con el servicio de atención al cliente. En caso de que el pedido ya se encuentre en tránsito, el usuario deberá esperar a recibirlo para iniciar el proceso de devolución.

Los clientes disponen de 30 días corridos para solicitar cambios o devoluciones Shutterstock

La política de la compañía establece un plazo claro para estos procedimientos. Los clientes disponen de 30 días corridos desde la fecha de adquisición para realizar cambios o devoluciones. Es un requisito indispensable presentar el ticket o la factura original de la compra.

Este trámite se puede gestionar directamente en las tiendas físicas o mediante la plataforma digital de la marca. Si se solicita un reembolso del dinero, el mismo se efectúa a través del método de pago utilizado en la transacción original.

Paso a paso: cómo comprar en la tienda online

El proceso de compra en la plataforma digital de Decathlon Argentina se divide en varias etapas:

Ingresar al sitio web : el primer paso consiste en acceder a la página oficial de la marca para explorar el catálogo de productos.

: el primer paso consiste en acceder a la página oficial de la marca para explorar el catálogo de productos. Seleccionar los productos : el usuario puede navegar por las diferentes categorías o usar el buscador. Una vez elegido un artículo, debe presionar el botón “Añadir al carrito”.

: el usuario puede navegar por las diferentes categorías o usar el buscador. Una vez elegido un artículo, debe presionar el botón “Añadir al carrito”. Iniciar el pedido : finalizada la selección, se debe acceder al ícono del carrito. Allí se revisan los productos y cantidades antes de hacer clic en “Comenzar pedido”.

: finalizada la selección, se debe acceder al ícono del carrito. Allí se revisan los productos y cantidades antes de hacer clic en “Comenzar pedido”. Registrarse o iniciar sesión : el sistema solicita la creación de una cuenta con datos personales como correo electrónico, nombre, DNI y teléfono, o el ingreso a una cuenta ya existente.

: el sistema solicita la creación de una cuenta con datos personales como correo electrónico, nombre, DNI y teléfono, o el ingreso a una cuenta ya existente. Definir el envío : en esta instancia se añade la dirección de entrega y se elige el método de envío correspondiente.

: en esta instancia se añade la dirección de entrega y se elige el método de envío correspondiente. Realizar el pago: finalmente, se selecciona la forma de pago, se completan los datos necesarios y se confirma la operación para cerrar la compra.

Ya se puede comprar online en Decathlon Argentina

Qué medios de pago se aceptan en la página web

Decathlon Argentina ofrece distintas alternativas de pago según el canal de compra. En la tienda física, los clientes pueden abonar con código QR, efectivo y tarjetas de crédito o débito. También se aceptan pagos con dinero en cuenta, tarjeta prepaga de Mercado Pago y tecnología NFC.

Para las compras realizadas a través de la tienda online, las opciones incluyen tarjetas de crédito, tarjetas de débito y los métodos de pago asociados a la plataforma Mercado Pago, como el dinero disponible en cuenta o su tarjeta prepaga.

Las compras que superan los $180.000 tienen envío gratuito a todo el país

Cuánto cuesta y cuánto tarda el envío

Los costos de envío varían en función de la ubicación del comprador y se detallan durante el proceso de compra al ingresar la dirección. La empresa ofrece envíos gratuitos para todas las compras que alcancen o superen los $180.000. Los despachos cubren la totalidad del territorio nacional, con la única excepción de la provincia de Tierra del Fuego.

Los plazos de entrega se miden en días hábiles y dependen de la zona de destino. Para la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, la demora estimada es de cinco días hábiles. En las capitales de Buenos Aires, Rosario y Córdoba, el tiempo es de seis días hábiles, mientras que en el resto de esas provincias asciende a siete.

