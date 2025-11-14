Compras online: cuánto tardan en llegar los productos de Decathlon Argentina

El reciente arribo de Decathlon a Argentina, tras la inauguración de su primer local físico el 8 de noviembre, se complementó con la habilitación de su tienda online. Esta plataforma digital ofrece un vasto catálogo de unos 5000 productos deportivos, desde indumentaria y calzado hasta accesorios para más de 70 disciplinas. Esta opción de compra representa una opción cómoda y eficiente para acceder a la oferta de la empresa francesa en la mayor parte del país. En ese sentido, muchas personas se preguntan cuánto puede tardear en llegar un envío de Decathlon Argentina.

La inauguración del local de Decathlon Argentina

¿Cuánto tardan en llegar los productos de Decathlon Argentina?

Los plazos de entrega, medidos en días hábiles, varían entre cinco y diez días, según la provincia y la zona. Las entregas se realizan en casi todo el país, excluyendo Tierra del Fuego. A modo de referencia, estos son los tiempos estimados:

AMBA (CABA y Gran Buenos Aires): cinco días hábiles.

(CABA y Gran Buenos Aires): cinco días hábiles. Provincia de Buenos Aires, Rosario y Córdoba : entre seis y siete días hábiles.

: entre seis y siete días hábiles. Santa Fe, Entre Ríos y La Pampa : entre seis y ocho días hábiles.

: entre seis y ocho días hábiles. Mendoza, San Luis, San Juan, Tucumán, Salta y Jujuy : entre siete y ocho días hábiles.

: entre siete y ocho días hábiles. La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Corrientes, Chaco, Misiones y Formosa : entre siete y ocho días hábiles.

: entre siete y ocho días hábiles. Neuquén y Río Negro : entre ocho y diez días hábiles.

: entre ocho y diez días hábiles. Chubut y Santa Cruz: diez días hábiles.

Estos tiempos son estimativos y pueden variar según el código postal. Es importante señalar que la entrega se realiza en la puerta de acceso del edificio, sin incluir movimientos internos, y en barrios cerrados, se deja en seguridad.

¿Cómo comprar online en Decathlon Argentina?

Los pasos para comprar en Decathlon Argentina online Shutterstock

Adquirir productos en la tienda virtual de Decathlon Argentina es un proceso intuitivo que abarca los siguientes pasos:

1 Acceso y búsqueda

Ingresar al sitio web oficial de Decathlon Argentina. Navegar las secciones por deporte, género o usar la barra de búsqueda. Se recomienda aplicar filtros por precio, talla o color para agilizar la selección.

2 Agregar al carrito

Una vez encontrado el producto deseado, hacer clic en él para ver sus detalles y luego en “Añadir al carrito”.

3 Finalizar pedido

Dirigirse al icono del carrito en la esquina superior derecha. Revisar los artículos, ajustar cantidades si es necesario y hacer clic en “Comenzar pedido”.

4 Registro/Inicio de sesión

Si es un cliente nuevo, registrarse con correo electrónico, nombre, DNI y teléfono. Si ya posee una cuenta, iniciar sesión.

5 Selección de envío

Introducir la dirección de entrega y elegir el método de envío a domicilio. Aquí se informarán los costos asociados.

6 Pago

Seleccionar la forma de pago preferida e ingresar los datos requeridos. Confirmar el pago para finalizar la compra.

¿Qué medios de pago acepta Decathlon Argentina online?

La plataforma online de Decathlon Argentina permite abonar las compras con tarjetas de crédito, tarjetas de débito y a través de dinero en cuenta o tarjeta prepaga de Mercado Pago. Es importante destacar que estas opciones son específicas para la tienda virtual, diferenciándose de los métodos disponibles en los locales físicos, que incluyen QR, efectivo y NFC.

¿Cuánto sale el envío en Decathlon Argentina?

Decathlon Argentina hace envíos gratis en compras mayores a $18.000 Shutterstock - Shutterstock

Los costos de envío son variables y dependen de la ubicación del comprador. El monto exacto se calculará y se informará durante el proceso de compra, al ingresar la dirección de envío. Un beneficio significativo es que para compras iguales o superiores a $180.000, el envío es gratuito a cualquier parte del país donde Decathlon realice entregas.

¿Puedo cancelar un pedido online en Decathlon Argentina?

Es posible cancelar un pedido, aunque esto depende de su estado. Si aún no fue despachado, se puede solicitar la cancelación contactando al servicio de atención al cliente. En caso de que ya haya sido enviado, el cliente deberá recibirlo y luego gestionar la devolución.

Según la política de cambios y devoluciones de Decathlon, se permite el cambio o devolución dentro de los 30 días posteriores a la compra, presentando el ticket o factura original. El reembolso se efectúa mediante el mismo método de pago utilizado en la transacción original.

