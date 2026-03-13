Del ADN de la maquinaria al calzado: la apuesta de CAT por la resistencia

En ese sentido, la presencia de la marca en Expoagro resulta natural. CAT participa de la exposición representando el rubro de calzado, un espacio donde los valores de trabajo, esfuerzo y perseverancia tienen una conexión directa con el sector agropecuario. Para la marca, se trata de una oportunidad para acercarse a personas que valoran productos confiables, pensados para acompañar rutinas laborales intensas y realidades de trabajo exigentes.

“La marca está profundamente ligada a la cultura del trabajo y a usuarios que necesitan calzado capaz de acompañar largas jornadas y adaptarse a diferentes terrenos y situaciones del día a día”, señala Milagros, representante de CAT Argentina.

La filosofía de ingeniería que define a Caterpillar a nivel global también inspira el desarrollo de su línea de calzado. CAT Footwear toma como referencia el legado de la marca en maquinaria pesada —reconocida por su robustez, confiabilidad y rendimiento— para trasladar esos mismos principios al diseño de sus productos.

Cada modelo se desarrolla priorizando durabilidad, funcionalidad y desempeño, con el objetivo de acompañar a los usuarios en las exigencias del uso cotidiano. Materiales de alta calidad, procesos de fabricación sólidos y estructuras diseñadas para el uso intensivo forman parte de esa visión.

“El ADN de CAT, asociado históricamente a la fuerza y la resistencia de sus máquinas, también se refleja en el calzado. Buscamos que cada producto mantenga esos valores a través de materiales nobles, tecnologías de fabricación avanzadas y diseños preparados para acompañar el ritmo y las exigencias del día a día”, explica Milagros.

El desarrollo de cada modelo responde a una lógica inspirada en la ingeniería que caracteriza a la marca. Desde la selección de cueros de alta calidad hasta suelas robustas, refuerzos estructurales y combinaciones de materiales de distintas densidades, cada pieza se diseña para maximizar la durabilidad y el desempeño de los productos.

Al mismo tiempo, el confort cumple un rol clave en el proceso de diseño. Tecnologías de amortiguación, plantillas acolchonadas y materiales especialmente seleccionados permiten brindar soporte y comodidad durante el día a día, manteniendo el equilibrio entre resistencia, estabilidad y bienestar para el uso.

De esta visión nace el concepto que CAT define como “Walking Machines”, una idea que sintetiza su forma de entender el producto. Inspirado en el legado de Caterpillar y en la potencia de sus máquinas, el concepto busca trasladar al calzado los mismos principios de ingeniería, resistencia y confiabilidad que caracterizan a la marca.

Más que un calzado resistente, “Walking Machines” representa a las personas que están en constante movimiento: quienes trabajan, construyen y hacen avanzar el mundo todos los días. En esa línea, el calzado CAT se concibe como una herramienta confiable, diseñada para acompañar cada jornada con el mismo enfoque de desempeño y durabilidad que define a Caterpillar.

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