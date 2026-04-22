Denuncia en EE.UU. a cuatro glorias del fútbol argentino: quiénes son los futbolistas investigados

Cuatro referentes históricos del fútbol argentino de los años 90 enfrentan actualmente procesos judiciales en los Estados Unidos. Según documentos a los que tuvo acceso LA NACION, el complejo Resorts World Las Vegas presentó demandas individuales contra Norberto Ortega Sánchez, Sergio “Bruja” Berti, Sergio “Ratón” Zárate y José “Turu” Flores, bajo acusaciones por deudas de juego impagas que ascienden a un total de 2,6 millones de dólares.

Los documentos que reflejan la causa en curso

El conflicto legal se centra en el supuesto incumplimiento de los denominados markers, instrumentos de crédito similares a un cheque que los apostadores firman en el casino para obtener fichas. Al intentar cobrar estos documentos en las entidades bancarias correspondientes, el casino recibió notificaciones por falta de fondos, lo que dio inicio a las acciones judiciales en el Tribunal de Distrito del Condado de Clark, en Nevada. Los expedientes, radicados en los departamentos 2, 11 y 24 del Octavo Distrito Judicial, advierten a los exfutbolistas que disponen de 21 días para responder a las notificaciones antes de que se dicten sentencias por rebeldía, lo que podría derivar en embargos de bienes o propiedades.

El caso más significativo por el volumen de dinero involucrado es el de Sergio “Ratón” Zárate , el exdelantero que integró una de las etapas más gloriosas de Vélez Sarsfield, a quien se le reclaman un millón de dólares por cuatro instrumentos de crédito emitidos en marzo de 2025 .

, el exdelantero que integró una de las etapas más gloriosas de Vélez Sarsfield, a quien se por cuatro instrumentos de crédito emitidos en . En una situación similar se encuentra Norberto Ortega Sánchez , exmediocampista creativo identificado mayormente con San Lorenzo, contra quien pesa un reclamo de 625.000 dólares originado en febrero de 2025 .

, exmediocampista creativo identificado mayormente con San Lorenzo, contra quien pesa originado en . Por su parte, Sergio “La Bruja” Berti , pieza fundamental del River multicampeón de los años 90, fue demandado por 500.000 dólares .

, pieza fundamental del River multicampeón de los años 90, fue . Esa misma cifra se le exige al exdelantero José “Turu” Flores, figura clave en la conquista intercontinental de Vélez en 1994.

La ofensiva legal del casino se enmarca en una estrategia más amplia que ya tuvo consecuencias concretas para el periodista deportivo Enrique “Quique” Felman, quien fue detenido en febrero pasado al arribar al aeropuerto de Miami. Felman permaneció bajo custodia durante 13 días debido a una deuda de 300.000 dólares con el mismo establecimiento, situación que solo logró resolver tras cancelar el monto adeudado. Fuentes judiciales indican que, si los exfutbolistas decidieran viajar nuevamente a los Estados Unidos, se arriesgan a enfrentar medidas similares.

Quique Felman quedó detenido el 2 de febrero en Miami y pasó 13 días así hasta que saldó sus deudas (Foto: Instagram @quikefelman)

El denominador común en esta red de traslados a Las Vegas es Maximiliano Palermo, representante de jugadores e intermediario encargado de organizar los viajes, que incluían pasajes, hotelería y viáticos. Según testimonios recolectados por LA NACION, Palermo ofrecía bonos promocionales para atraer apostadores al casino. En declaraciones previas, Felman sostuvo que fue una “víctima” del esquema, al afirmar: “Nos daban las fichas y nos hacían firmar un papel. Te decían: ‘Quedate tranquilo que si perdés, te damos el dinero para devolverlo al casino’”. Por el contrario, Palermo negó las acusaciones y calificó las informaciones sobre lavado de dinero como “absurdas”, además de argumentar que solo buscaban promocionar el salón de apuestas.

La Justicia estadounidense, sin embargo, profundiza en el entorno de Palermo. Su padre, Juan Carlos Palermo, ya colabora con autoridades federales tras firmar un acuerdo de culpabilidad por lavado internacional de dinero, un proceso que reconstruyó la operatoria de blanqueo de capitales mediante casinos. Mientras los expedientes A-26-938990-C, A-26-938992-C, A-26-938995-C y A-25-934969-C siguen su curso, ninguno de los deportistas mencionados respondió formalmente a las consultas periodísticas realizadas por este medio.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA en base a la nota de Pablo Fernández Blanco y Francisco Jueguen