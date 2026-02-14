Quién es Quique Felman, el periodista deportivo detenido en Miami

En las últimas horas, el nombre de Enrique “Quique” Felman apareció en las redes sociales y portales de noticias debido a la información compartida por Ángel de Brito sobre su detención en los Estados Unidos. El periodista deportivo, que se encuentra involucrado en una causa internacional de lavado de activos, es conocido en el país por ser movilero de TyC Sport. El hombre llegó a entrevistar a gran cantidad de figuras de la selección argentina, entre ellas Emiliano “Dibu” Martínez, Leandro Paredes, Ángel Di María, Julián Álvarez y Franco Armani.

A su vez, Felman es muy activo en sus redes sociales, donde cuenta con más de 287 mil seguidores, a quienes les comparte sus coberturas exclusivas con figuras del mundo del fútbol. En octubre de 2025, fue noticia por desafiar públicamente a Álvaro Morales, un histórico comentarista conocido por sus críticas a Lionel Messi, a enfrentarlo en un ring durante una cena con colegas del canal en la que participaron también Gastón Edul y el Pollo Álvarez.

¿Qué dijo Ángel de Brito sobre la detención de Quique Felman?

Ángel de Brito acudió a la red social X este viernes por la tarde para informar la detención de Quique Felman. “Escándalo con periodistas deportivos. Se abrió una investigación en Estados Unidos por lavado de activos. Hay varios exjugadores y personas vinculadas a futbolistas y ex del seleccionado, involucrados en maniobras sospechosas“, comenzó.

“Invitaban a jugadores para ‘presencias en casinos en Las Vegas’ cuando llegaban les ponían las siguientes condiciones: que tienen que jugar para otra gente; que no se puede jugar ahí si no te dan orden de jugar; que no podés jugar a nada con tu plata en el mismo casino; que no se puede tomar alcohol mientras jugás; que hay que comportarse bien; que hay cámaras por todos lados y nos filman, por las dudas que te quedes con alguna ficha o algo del casino. Hay que abrir una cuenta para que nos habiliten a jugar; las cuentas son personales”, especificó sobre las maniobras implementadas.

Información difundida por Ángel de Brito en su cuenta de X (Foto: Captura de pantalla de X @angeldebritook)

A raíz de esta información, LA NACION se comunicó con una fuente cercana al periodista que la confirmó y adelantó que Felman tendrá una audiencia el próximo 17 de febrero en el que sabrá más sobre cómo continúa la causa.

Horas más tarde, en LAM (América TV) dieron a conocer otros datos respecto a la situación que llevó a la detención del periodista: “Les pagaban por ir a jugar a un casino [Resorts World Las Vegas] a los deportistas. Había un sistema que buscaba convencerlos de que vayan a jugar con pagos desde cinco mil a 75 mil dólares, con estadía incluida”.

“El nexo eran periodistas deportivos, quienes ganaban un extra por llevarlos. Las condiciones eran: jugar para otra gente cuando ellos te decían. No podían jugar con dinero propio, sino solo con las fichas. Las reglas eran para todos por igual”, explicaron sobre el rol que tendrían los comunicadores en esta estafa.

Quique Felman ya aparece en el sistema norteamericano por su detención (Foto: MiamiDade)

Desde Estados Unidos, el periodista Ronen Suarc contó que, en un principio, Quique Felman “estuvo en un centro de detención primario en Miami, en donde compartía lugar con presos de todo tipo”. Pero la Justicia determinó que deberá ser juzgado en Nevada, lugar en el que está radicada la causa, “donde los centros de detención son muy duros”. Una de las grandes preguntas que buscan responder los fiscales es si el comunicador fue una víctima de lo que sucedía en el Casino o si trabajó como nexo de una organización para captar gente.