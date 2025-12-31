Desde el 1 de enero de 2026: todos los aumentos en prepagas, alquileres y transporte que llegan en Año Nuevo

Pese a la fuerte desaceleración de la inflación registrada este año —la variación interanual pasó de 118% en 2024 a un nivel estimado cercano al 31%—, varios servicios regulados continúan aplicando aumentos mensuales para evitar un nuevo atraso tarifario, luego de las fuertes correcciones de precios realizadas el año pasado.

Este es el caso del gas, la electricidad, el agua y el transporte público, cuyas tarifas son fijadas por el Ministerio de Economía. En una dinámica similar, también registran ajustes mensuales los prestadores de medicina prepaga y las empresas de telecomunicaciones.

Hacia 2026, sin embargo, se espera que los incrementos sean cada vez más moderados y se alineen con la inflación proyectada para ese año, cercana al 19,6%, según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publica el Banco Central (BCRA) a partir de estimaciones privadas.

Tarifas de electricidad

El Gobierno confirmó que a partir de enero las boletas de luz tendrán un aumento del 2,5%. La medida forma parte de una estrategia oficial para reducir gradualmente los subsidios y trasladar una mayor proporción del costo real de generación eléctrica a los usuarios.

Durante 2025, las tarifas eléctricas acumularon una suba del 19%, por debajo de la inflación estimada del 31% para ese período. En 2024, en cambio, los aumentos habían sido mucho más significativos: en promedio, alcanzaron el 268%, muy por encima del índice general de precios (118%).

Actualmente, los usuarios de altos ingresos (N1) pagan el 92% del costo de generación eléctrica; los de ingresos bajos (N2), el 32%; y los hogares de ingresos medios (N3), el 46%, según datos del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), de la UBA y el Conicet.

A partir de 2026, el esquema dejará de segmentarse por niveles de ingresos y pasará a contemplar solo dos categorías: usuarios con subsidio y usuarios sin subsidio. Además, las bonificaciones dejarán de aplicarse de manera uniforme durante todo el año y se concentrarán únicamente en los meses de mayor consumo energético.

Tarifas de gas

En el caso del gas, el Gobierno también definió un aumento final del 2,5% en las boletas. Al igual que en la electricidad, la tarifa está compuesta por el costo de producción del gas —que continúa subsidiado—, además de los cargos por transporte, distribución e impuestos.

En 2025, las facturas de gas acumularon una suba del 28%, casi en línea con la inflación, mientras que en 2024 el ajuste había sido mucho más abrupto: en promedio, alcanzó el 531%.

Según el IIEP, los usuarios de altos ingresos (N1) pagan actualmente el 80% del costo de producción del gas; los de ingresos bajos (N2), el 21%; y los de ingresos medios (N3), el 26%.

Tarifas de agua

Luego de aplicar durante todo 2025 un tope de aumento del 1% mensual para acompañar el proceso de desinflación impulsado por el Ministerio de Economía, la empresa estatal AySA, que presta el servicio de agua y cloacas, aplicará subas acumuladas del 17% en los próximos cuatro meses, con el objetivo de compensar el atraso tarifario. Los incrementos mensuales serán del 4%.

AySA aplicará incrementos del 4% mensual durante cuatro meses para compensar el atraso tarifario, luego de un año con aumentos muy por debajo de la inflación Archivo

En este año electoral, las boletas de agua en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) aumentaron menos del 13%, frente a una inflación anual cercana al 31%. La tarifa promedio sin subsidios asciende a $32.435. En comparación con diciembre de 2023, el aumento acumulado alcanza el 386%, luego de que en ese momento la tarifa cubriera apenas el 27% de los costos operativos.

Transporte

En materia de transporte, enero llegará con aumentos tanto en los pasajes de colectivos de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires, como en la tarifa del subte, además de ajustes en la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires.

Colectivos en CABA: las tarifas subirán 4,4% y el tramo mínimo costará $620.

las tarifas subirán 4,4% y el tramo mínimo costará $620. Colectivos en PBA: el aumento será del 4,5% y el tramo mínimo costará $688.

el aumento será del 4,5% y el tramo mínimo costará $688. Subte: el pasaje en la Ciudad de Buenos Aires pasará de $1206 a $1259, mientras que el premetro costará $440,67.

el pasaje en la Ciudad de Buenos Aires pasará de $1206 a $1259, mientras que el premetro costará $440,67. VTV en la provincia de Buenos Aires: las tarifas aumentarán el 16 de enero y serán 21,8% más caras que las vigentes desde julio.

Combustibles

El precio promedio del litro de nafta súper en CABA se ubica en torno a $1611, mientras que la variedad premium alcanza los $1835. Esto implica incrementos acumulados en el año de 45% y 34%, respectivamente, en comparación con los valores de fines de 2024. Ambas subas quedaron por encima de la inflación acumulada en el mismo período, cercana al 31%

Medicina prepaga

Las empresas de medicina prepaga notificaron a sus afiliados aumentos en las cuotas que regirán desde enero, en torno al 2,5%, según fuentes del sector.

Internet, cable y telefonía

Las compañías de telefonía móvil, internet y TV paga también aplicarán nuevos ajustes en enero, aunque ya no tienen la obligación de informarlos y los incrementos variarán según la empresa y el plan contratado.