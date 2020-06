El debate en Mesa Chica 13:47

En días turbulentos para la economía del país, y en medio de la crisis del coronavirus, el especialista en finanzas Claudio Zuchovicki, el economista Roberto Cachanosky y el analista político Rosendo Fraga debatieron en el programa Mesa Chica, de LN+, acerca de los distintas problemáticas que hoy prevalecen en la agenda nacional.

En primer lugar, el especialista en finanzas Claudio Zuchovicki sostuvo que se vienen "épocas decisivas para el país" y que el Estado debe decidir "si quiere o no respaldar a su sector privado".

Para él, "si la Argentina arregla la deuda, es muy probable que los privados también puedan renovar y que, desde ese punto de vista, exista algo de crédito privado, ya no por el Estado". Y remarcó que "hay una ventana para salir de esto: fomentar la producción".

En línea con esto Zuchovicki opinó que el hecho de que la Argentina "salga satisfactoriamente de la reprogramación de la deuda" podría significar un "empujón a respetar la actividad privada". Y recordó que "hay 16 mil millones de dólares de deuda privada que vencen en dólares".

El miedo al default

También invitado al panel, el economista Roberto Cachanosky, opinó: "Es tal el descalabro económico que el tema del default está, para mi, casi en el último lugar". Y lanzó: "Hoy el principal financiamiento del Tesoro es la emisión monetaria del Banco Central. Vienen a toda máquina".

En otro tramo de la entrevista, habló de los dólares que hay en el país y las reservas del Central. "Perdí la cuenta, el tipo de cambio tiene que ser uno. Inventar distintos tipos de cambio no sirve para nada".

Los 3 problemas de la Argentina

En relación a este tema, Zuchovicki señalo que el país está atravesado por tres conflictos. En primer lugar, dijo que el problema de la Argentina es de flujo no de stock. "No tiene negocio, así que no lo solucionás poniendo plata en los bolsillos porque ponés pesos, y cada vez valen menos", comenzó.

Sobre este punto, se refirió a la situación actual, y proyectó: "Hay Pymes que van a decir: 'Ya está, no hay más negocio'".

En segundo lugar, dijo: "La gente no reacciona solo por pobreza, sino también por desigualdad, y esta pandemia mostró que la Argentina tiene una desigualdad enorme". Para él, esta situación abre paso a "la rebeldía y la anarquía" porque plantea la incógnita de "si somos todos iguales ante la ley".

Por último, enfatizó en el hecho de que la Argentina "no tiene moneda". "Por más de que el Central emita, se perdió la institucionalizad del respeto monetario", lanzó.

Hipocresía y egoísmo

En el contexto de la pandemia, Cachanosky criticó: "Todo tiene que ser progre y el Estado presente, pero el ministro de Salud fue a un sanatario privado, no fue a un hospital público". Y recordó que Néstor y Cristina Kirchner también se atendían en centros de salud privados. "Es una hipocresía muy grande".

Más adelante, se refirió al sistema impositivo, y cuestionó: "No aceptan bajarle un centavo a los empleados públicos. El que está en el Estado cobrando un sueldo depende de los impuestos que pague el otro o del desparramo económico que haya. Estoy observando mucho egoísmo en la dirigencia política". Y disparó: "La mayoría de la dirigencia política encontró en la política un gran negocio".

"No hay una frontera de hecho entre la ciudad y el conurbano"

El analista político Rosendo Fraga se sumó al debate, y reflexionó que "en el conurbano hay una presión para endurecer la cuarentena y, en la ciudad, para flexibilizarla". Sobre esto, remarcó la importancia de que se hayan juntado los dos líderes de estas regiones: el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof. "No hay una frontera de hecho entre la ciudad y el conurbano", sentenció.

Más adelante, habló sobre la imagen de Alberto Fernández y, si bien consideró que hay encuestas muy diversas, opinó: "Mi impresión es que, inicialmente, como suele pasar en todos los gobiernos, la imagen del Presidente crece, pero me parece que la tolerancia y la paciencia social por la cuarentena no pasa más de dos meses y, en todo el mundo, la imagen comienza a bajar". En ese momento, según Fraga, da da porque la economía pasa al primer plano.

"No veo fácil el futuro. Ningún país espera un segundo semestre con una mejora en la situación económico-social", dijo. Y agregó: "La caída de la economía ya se está dando y es inevitable, y no veo posible que mejore la economía de la vida cotidiana de la gente".

En este contexto remarcó que falta un año y medio para las elecciones de medio mandato. "Es muchísimo tiempo y todo puede cambiar, pero elecciones con economía cayendo no es un escenario fácil políticamente", describió. Y sostuvo que, para él, "la oposición tiene un problema de liderazgo y eso le saca capacidad de respuesta".

