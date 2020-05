"Tenemos una deuda imposible de pagar", dijo el ídolo deportivo Fuente: AFP

En un día clave para la Argentina, en el que se conocerá si los bonistas aceptan o no la oferta de canje de deuda hecha por el país, Diego Maradona expresó su apoyo a la propuesta del Gobierno. Con un posteo en las redes sociales le envió un mensaje de aliento al presidente, Alberto Fernández, y al ministro de Economía, Martín Guzmán, en una negociación que consideró determinante para el futuro del país.

"Hoy nuestro país está viviendo un momento muy difícil. No solo por el coronavirus, sino también porque tenemos una deuda enorme, imposible de pagar", comienza el texto que publicó en su cuenta oficial de Instagram y que pocos minutos después ya cosechaba varios miles de likes.

"Nosotros ya vivimos esto, y no nos puede volver a pasar. No queremos más desempleo, no queremos más hambre, no queremos más pobreza. Tenemos que seguir unidos como hasta ahora, y defender la bandera argentina", agregó.

Maradona, el día que se reunió con Fernández en la Casa Rosada

El ídolo deportivo, que el 26 de diciembre pasado visitó al Presidente en la Casa Rosada, cerró el mensaje con un mensaje de aliento: "Por eso, ¡fuerza, @AlFerdezOK ! ¡Vamos, Martín Guzmán en esta negociación! Nos estamos jugando el futuro de nuestro país. Dios, y el pueblo argentino, están con Ustedes!", escribió, y acompañó el texto con una foto en la que se lo ve junto a Fernández y Guzmán.

En el texto utilizó los hashtags #DeudaSostenible y #FuturoSostenible, los mismos que utilizaron hoy algunos organismos oficiales al referirse al tema, como la Comisión Nacional de Valores, y también funcionarios del gobierno y distintos dirigentes del Frente de Todos.