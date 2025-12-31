El Gobierno aprobó aumentos en las tarifas de luz desde enero

El Gobierno aprobó un nuevo aumento en las tarifas de electricidad que comenzará a regir desde el 1 de enero de 2026 para los usuarios de Edenor y Edesur. Las subas combinan un incremento del precio mayorista de la energía y una actualización de los costos de distribución. Las medidas quedaron formalizadas mediante dos resoluciones del Ente Nacional Regulador de la Electricidad publicadas en el Boletín Oficial.

Según lo dispuesto por el organismo regulador, el ajuste incluye un aumento del 3,88% que corresponde al incremento del Precio Estabilizado de la Energía (PEE). Dicha suba se traslada a las facturas residenciales, junto con subas adicionales vinculadas a los costos propios de distribución de cada concesionaria. En el caso de Edenor, ese componente se incrementa un 2,31% respecto de diciembre, mientras que para Edesur la suba alcanza el 2,24%.

Las normas establecen los nuevos cuadros tarifarios que deberán aplicar ambas distribuidoras para los usuarios residenciales de ingresos altos, medios y bajos, así como para comercios, industrias, clubes de barrio, entidades de bien público y usuarios-generadores. En el caso de los hogares, el impacto del aumento varía según el nivel de ingresos y el consumo mensual: los usuarios de mayores ingresos afrontan el precio pleno de la energía, mientras que los segmentos de ingresos bajos y medios mantienen bonificaciones sobre el consumo base definido por el Gobierno.

Las resoluciones también incorporan el traslado de ajustes correspondientes a meses previos, con el objetivo de reflejar el costo real de la energía adquirida en el Mercado Eléctrico Mayorista. Para enero, ese concepto implica un cargo adicional de $0,203 por kilovatio hora para los usuarios de Edenor y de $0,250 por kilovatio hora para los de Edesur. A esto se suma la aplicación del gravamen destinado al Fondo Nacional de Energía Eléctrica, que continúa vigente.

Además, el ENRE definió los valores que deberán figurar de manera diferenciada en las facturas bajo los conceptos de “Costo del Mercado Eléctrico Mayorista” y “Subsidio Estado Nacional”, con el fin de identificar el peso de la asistencia estatal en los consumos residenciales alcanzados por bonificaciones.

Como parte del nuevo cuadro tarifario, el organismo también actualizó los valores que se utilizan para calcular sanciones por fallas en el servicio, vinculadas a la energía no suministrada o suministrada en malas condiciones.