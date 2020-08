Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

17 de agosto de 2020 • 15:45

La reestructuración de la deuda, liberados los obstáculos económicos y legales, ingresó hoy en su tramo final tras la presentación formal de la última oferta argentina.

El Ministerio de Economía enmendó su oferta en la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) con los cambios consensuados entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y los tres grupos mayoritarios de acreedores con deuda argentina en dólares bajo legislación extranjera.

La fecha de cierre se extendió hasta el 28 de agosto. El anuncio de los resultados será el 31 de este mes y el settlement (la implementación del canje), el 4 de septiembre.

El acuerdo en lo económico, semanas atrás, se logró en un valor presente neto (VPN) de US$54,8 centavos por dólar (1,3 puntos más que la última oferta oficial) a tasa de descuento de 10%. A ese VPN se arribó sin mejorar las propuestas de quitas de capital ni intereses, lo que generó un alivio de US$42.500 millones en los próximos cinco años (si se suma también a la legislación local).

Como explica la enmienda publicada hoy, sólo se modificaron "las fechas de pago de capital e interés sobre los nuevos bonos en el 9 de enero y el 9 de julio en lugar del 4 de marzo y el 4 de septiembre de cada año pertinente".

También se enmendaron las fechas de pago de capital de los nuevos bonos a ser entregados como compensación por intereses devengados y como compensación por consentimiento adicional, "que comenzarán a amortizar en enero de 2025 y vencerán en julio de 2029, los nuevos bonos en US$2030 y los nuevos bonos en euro 2030, que comenzarán a amortizar en julio de 2024 y vencerán en julio de 2030, donde la primera cuota tendrá un monto equivalente a la mitad de cada cuota restante, y (iii) los nuevos bonos en US$2038 y los nuevos bonos en Euro 2038, que comenzarán a amortizar en julio de 2027 y vencerán en enero de 2038", según dice la renovada oferta argentina.

Por otra parte, se fijó un nuevo tipo de cambio, se asumió el compromiso de publicar "cierta información" de la deuda sobre una base anual, y se ofrecieron "compensaciones" para los tres grupos mayoritarios "por ciertos honorarios y gastos de sus asesores en relación con la presente invitación", estipula la enmienda presentada hoy.

Fueron incluidas en la forma presentada además las dos "innovaciones" legales propuestas por la Argentina y, según fuentes oficiales, ya consensuadas con la comunidad internacional y los bonistas mayoritarios con los que se arribó a un acuerdo. Una de las innovaciones tiene que ver con la redesignación, lo que está vinculado a su vez con las Cláusulas de Acción Colectiva (CAC). Según las fuentes oficiales, si el 66% o 2/3 aceptan una propuesta de restructuración futura de la Argentina, el país puede cerrar la oferta con los que aceptaron y excluir de la votación a aquellas series en las cuales no se alcanzaron las mayorías necesarias (las cuales no serían modificadas), sin necesidad de notificar a los inversionistas que aceptaron y sin darles un plazo para que puedan revocar sus aceptaciones. Por el contrario, si no se alcanza el 66%, la Argentina solo podrá excluir series de la votación si previamente notifica a los inversionistas que aceptaron que va a llevar adelante dicha exclusión y les dará cinco días para revocar su aceptación.

La segunda innovación es sobre la estrategia "Pacman". Allí, la Argentina podrá lanzar una oferta de aplicación uniforme (que contabiliza votos en el agregado de las series sin tener en cuenta los votos de cada serie en particular) luego de haber realizado una oferta que contabiliza votos en el agregado de dos o más series teniendo en cuenta también el voto dentro de cada serie, si en la primera oferta ha logrado el 75% de aceptación.

El Grupo Intergubernamental de los Veinticuatro sobre Asuntos Monetarios Internacionales y Desarrollo (G-24) dará el apoyo final a las "innovaciones" en un webinar mañana que debatirá sobre las CAC's y reestructuraciones de deudas soberanas en el contexto del Covid, en el que estarán Marilou Uy, directora del G-24, entre otros expertos y abogados, como los socios del estudio Cleary Gottlieb Steen and Hamilton International Legal Services, el estudio de abogados que representa a la Argentina.

Según supo LA NACION, la semana pasada entre Guzmán se reunió con la Emerging Markets Traders Association (EMTA) para debatir el tema sobre las innovaciones. "Se está cristalizando el consenso internacional", contaron fuentes oficiales.