Día del Empleado de Comercio: ¿mañana, viernes 26 de septiembre, abren los shoppings y supermercados?

Este viernes 26 de septiembre se conmemora el Día del Empleado de Comercio y es una fecha que se celebra cada año, pero en 2025, el feriado se traslada al lunes 29, por lo que la ciudadanía debe saber que en la jornada del viernes los shoppings y supermercados abrirán con normalidad y el funcionamiento de los negocios será idéntico al de cualquiera jornada hábil del año.

En tanto, el lunes 29 de septiembre la actividad comercial estará suspendida, debido a que la fecha tiene características de feriado para los trabajadores del sector.

Esta conmemoración impacta directamente en la vida comercial habitual de los argentinos, ya que gran parte de los comercios y cadenas de supermercados que funcionan en todo el territorio nacional permanecerán cerrados por 24 horas.

Aunque la fecha original del Día del Empleado de Comercio es el 26 de septiembre, Faecys (Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios) informó que, tal como sucedió en años anteriores, en vez de celebrarse en su fecha original, este año será el lunes 29.

“Atento a lo ratificado por la ley 26.541 que ha instituido el 26 de septiembre como el día del Empleado de Comercio, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios y las Cámaras Empresarias de Comercio han acordado, en uso de su autonomía colectiva, trasladar la conmemoración del día del Empleado de Comercio al lunes 29 de septiembre del corriente año, para que ese día los trabajadores tengan su reconocimiento con todos los alcances de la Ley mencionada”, indica la circular de la federación sobre el traslado de fecha.

Por lo tanto, el 26 los comercios, shoppings y cadenas de supermercados estarán abiertos al público y su funcionamiento será normal.

Qué aumentos acordaron los empleados de comercio hasta fin de año

El actual convenio consta de un aumento del 6% en forma de asignación remunerativa y no acumulativa, y corresponde a los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre.

Este ajuste salarial se aplicará de forma escalonada y progresiva, por lo cual será igual en los próximos meses. Se estableció un aumento del 1% que se aplica en cada mes entre julio y diciembre. Además, se incluyen entregas mensuales de sumas no remunerativas para los trabajadores de todas las categorías.

Así queda el esquema de incrementos para el sector entre julio y diciembre:

Julio: aumento del 1% + suma fija de $40.000.

Agosto: aumento del 1% + suma fija de $40.000.

Septiembre: aumento del 1% + suma fija de $40.000.

Octubre: aumento del 1% + suma fija de $40.000.

Noviembre: aumento del 1% + suma fija de $40.000.

Diciembre: aumento del 1% + suma fija de $40.000.

En todos los casos se toma como base de cálculo a las escalas básicas correspondientes al mes de junio 2025.