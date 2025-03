Dólar, cepo y FMI: los temas que miran los ejecutivos de finanzas, en una jornada caliente en los mercados

“Uf, otra vez los mercados están en rojo”, dicen los economistas que están presentes en un evento organizado por el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF). Miran la pantalla del celular, en una rueda en la que caen Estados Unidos y Brasil, pero que impacta con mayor fuerza en el mercado argentino: a la espera de definiciones del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Bolsa y los bonos tienden a la baja, los dólares libres suben con fuerza y el mercado de futuros muestra alzas del 4%.

Para los ejecutivos de finanzas, las turbulencias internacionales son un tema preocupación para este año, luego de un 2024 donde los activos argentinos se destacaron con ganancias de tres dígitos. Pero también hay factores locales. Que haya un cambio en la política cambiaria tras el acuerdo con el FMI, la salida del cepo y las elecciones de medio término son temas que suman incertidumbre a los inversores, que generan ruido y que esperan que se conviertan en catalizadores una vez que se resuelvan.

“Ahora la brecha se picó un poquito, se mueve el dólar y todos nos ponemos nerviosos, pero esperamos que se mantenga estable. Entra la cosecha, también los dólares de Vaca Muerta, las importaciones no están volando, a pesar de que se esperaba que así fuera por la reactivación, la baja del impuesto PAIS, y que el dólar está regalado. Ayer el Banco Central no vendió reservas en el mercado paralelo, dejó que se acomode en el nivel de brecha y tasas más altas, tampoco vendió futuros. No los veo muy preocupados interviniendo”, dijo Fernando Marull, economista de FMyA, minutos antes de que abran los mercados.

Por esas mismas horas, habló en televisión el ministro de Economía, Luis Caputo, y se refirió al acuerdo con el FMI. Adelantó que incluirá una política cambiaria que “no afectará” a la gente y que tampoco incluirá saltos devaluatorios, mientras evitó hablar del monto del desembolso. “Hoy Caputo no dijo nada, de nuevo. Habrá que ver si en el Congreso dan alguna definición. Los mercados claramente están tomando nota de eso, que es lo que pasó estos días”, dijo el economista de un banco internacional en reserva.

Qué política cambiaria adoptará el Gobierno fue tema del debate durante el Simposio de Mercado de Capitales y Finanzas Corporativas del IAEF. “El cepo cambiario todavía es una traba. Pero no creo que lo saquen hasta después de las elecciones, porque se sabe que en los años electorales se dan algunos cortocircuitos, algunas tensiones cambiarias”, analizó en diálogo con LA NACION Matías Peralta, director del Grupo ST, holding financiero, que en febrero cerró un acuerdo para quedarse con la planta de Mercedes-Benz en la Argentina.

Diego Cazorla, presidente del IAEF y director ejecutivo at Infotema

Para el empresario, el Gobierno está en pleno trabajo de sanear las cuentas del Estado y consolidar el superávit fiscal, dos aspectos positivos que deberían ayudar a bajar la inflación a bajar un escalón más. Y la generación de dólares de la minería, del campo y la energía debería empujar aún más a la Argentina, si no hay un evento internacional disruptivo que impacte en las commodities y en el precio del petróleo. “El acuerdo con el FMI es necesario, pero no suficiente. Importa la letra chica. No vemos al Gobierno dispuesto a conceder un salto cambiario que atente contra el tipo de cambio en la lucha contra la inflación”, agregó, más tarde, en uno de los paneles.

Otro de los presentes durante el evento fue Roberto Silva, presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), quien también aprovechó la ocasión para hablar de la salida del cepo. “Tradicionalmente, hemos hablado del cepo con muchísimo cuidado, porque hablamos del qué, no del cuándo ni el cómo. Cuándo salimos del cepo y de qué manera es una decisión que se toma en conjunto con el Banco Central y Economía, y también con el Presidente, que participa mucho del tema y que incluso hizo un anuncio público de que la salida del cepo no se demoraría más allá del final de este año. Desde el lado de la CNV, nos ponemos contentos de decir que la lista de trabas que levantamos es más larga de la que queda”, resaltó.

En el conjunto de restricciones cambiarias que todavía existen se encuentra la Resolución 7340, una de las más criticadas por los inversores, porque obliga a que los fondos provenientes de una operatoria en dólares no puedan ser usados en inversiones a menos que se hayan enviado antes al banco. “Es una Comunicación del Banco Central que ya tiene una excepción, por ahí no tan amplia como me gustaría. Pero sin dudas vamos a seguir trabajando con el Banco Central para ver cuándo se puede relajar. Si se sigue la palabra del Presidente, el control de cambios tiene fecha de vencimiento de acá a fin de año”, explicó Silva en diálogo con este medio.

En los pasillos del evento también había calificadores de riesgo. Este año la expectativa es que la Argentina suba su nota y vuelva a ser considerada como un mercado emergente y dejar atrás la categoría de stand alone. “Nosotros somos un poco más neutrales. Es más, recientemente rebajamos la calificación de deuda en pesos en CCC, que es alto riesgo de default, porque vemos que el balance del BCRA es deficitario y porque el Tesoro refinancia los vencimientos de deuda para el corto plazo, nos enciende algunas alertas”, explicaron desde una calificadora de riesgo, aunque prefirieron el anonimato.

La Argentina Y El FMI La Gran Definición; El Editorial De Carlos Pagni

Aunque el optimismo reinó entre los ejecutivos de finanzas al analizar el crecimiento de la economía, la baja de inflación y el superávit fiscal, todavía hay dudas que dan vueltas. La sorpresa al final del día llegó con la ausencia del secretario de Finanzas, Pablo Quirno, quien no participó del cierre del evento a pesar de estar anunciado.

Horas antes, había estado en el encuentro de negocios IEFA Latam Forum, donde le quitó importancia a la suba de los dólares financieros y dijo que esto sucede “por gente que compra y gente que vende”. Y aseguró: “La situación cambiaria no es algo que esté en la cabeza de los inversores de largo plazo”.

Melisa Reinhold Por