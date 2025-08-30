LA NACION

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este sábado 30 de agosto

La cotización de la moneda estadounidense se mantiene igual que el último día hábil; cómo fue el comportamiento de la divisa informal y los dólares financieros

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
LA NACION
La cotización del dólar oficial y el blue este sábado 30 de agosto
La cotización del dólar oficial y el blue este sábado 30 de agostoShutterstock

Este sábado 30 de agosto no hay actividad en el mercado financiero y, tanto para el dólar oficial como para el dólar blue, se toman como referencia los valores de cierre del último día hábil de la semana.

La última cotización del dólar oficial
La última cotización del dólar oficial

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy

En la última jornada hábil, el dólar oficial, en las pizarras del Banco Nación, cotizó a $1320 para la compra y $1360 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

En tanto, el dólar blue, que se comercializa en el mercado informal de cambios, en el último día hábil cotizó a $1330 para la compra y $1350 para la venta.

A cuánto cotizan el dólar MEP y el dólar CCL hoy

El valor de los dólares financieros, categoría que engloba al dólar MEP (o dólar Bolsa) y al dólar CCL (contado con liquidación), involucra mecanismos bursátiles para hacerse de esta moneda a través de la venta de bonos y acciones.

El último día hábil, estos tipos de cambio cerraron al siguiente valor:

  • Dólar MEP$1355,64.
  • Dólar CCL:$1356,45.
El valor de los dólares financieros
El valor de los dólares financierosShutterstock

Los pasos para comprar dólares por home banking

A partir de la salida del cepo cambiario, los bancos permiten hacer esta operación a través de su home banking. En ese sentido, se recomienda hacer la consulta correspondiente a la entidad bancaria. En caso de que esta lo permita, hay que tener en cuenta que cada empresa bancaria tiene horarios definidos para este tipo de operación.

  • Ingresar al home banking del banco y asegurarse de tener los fondos necesarios para hacer la operatoria.
  • Entre las opciones del menú del home banking, buscar la de “Operaciones” (o alguna referencia similar) y seleccionar la que se asocie con la Compra/venta de dólares.
  • Indicar el monto que se desea comprar en pesos. Allí se detallará cuántos dólares se adquirirán según la cotización del día.
  • Revisar los datos de la operación, aceptar los términos y condiciones y hacer clic en “Confirmar”.
Los pasos para comprar dólares por home banking
Los pasos para comprar dólares por home bankingShutterstock

Cómo es la compra de dólares con billetes

Si bien desde el 14 de abril el dinero bancarizado no tiene límite para comprar dólares, es importante saber que existe un tope de US$100 para la compra de dólares por mes con billete en ventanilla. Por homebanking y extracción posterior no hay límites.

¿De cuánto fue la inflación de julio?

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) alcanzó el 1,9% por ciento en julio.

La inflación de julio fue del 1,9%
La inflación de julio fue del 1,9%

De esa forma, la suba de precios se ubicó apenas por encima de junio (1,6%). Según el organismo estadístico, la inflación acumuló 17,3% en lo que va de 2025. En tanto, sumó 36,6% en los últimos 12 meses.

LA NACION
Más leídas de Economía
  1. A cuánto cotiza el dólar oficial y el dólar blue este jueves 28 de agosto
    1

    A cuánto cotizó el dólar este jueves 28 de agosto

  2. Cuál es el monto de las Becas progresar en septiembre
    2

    Cuál es el monto de las Becas Progresar en septiembre de 2025

  3. Cuál es la tasa de interés banco por banco este viernes 29 de agosto
    3

    Plazo fijo: cuál es la tasa de interés banco por banco este viernes 29 de agosto

  4. Otra salida en el Gobierno tras denuncias de presiones y una polémica por la motosierra
    4

    Con denuncias de presiones y polémica por la motosierra, presentó su renuncia el titular del INTI

Como si el tiempo no hubiera transcurrido, la fiebre aftosa está en el centro del debate. En la semana, la Sociedad Rural Argentina (SRA) sacudió el tablero con un comunicado en el que exhortó a elaborar una “hoja de ruta” para que el país avance hacia la condición de libre de aftosa sin vacunación. De alguna forma, la SRA superó el eje de la discusión que se venía planteando hasta ahora con la polémica por el precio de las vacunas y la autorización del Gobierno a importarlas, que hasta ahora no se concretó, en su avanzada del proceso de desregulación e impulso de la competencia. También, a la discusión sobre la flexibilización de la barrera sanitaria de la Patagonia que provocó malestar entre los productores ganaderos del Sur. El foco, ahora, es lo sanitario y la política comercial. La Rural recordó que la Argentina es “un país libre de fiebre aftosa con vacunación, lo que impone ciertas restricciones comerciales y limita el acceso a mercados de alto valor”. Por eso “la posibilidad de dejar de vacunar no debe abordarse como una decisión aislada o improvisada, sino como parte de una estrategia nacional cuidadosamente planificada, basada en evidencia técnica y epidemiológica, con un enfoque gradual, regionalizado, y con un fuerte componente de articulación institucional”. La declaración provocó la respuesta de entidades como Carbap que consideró que “la fiebre aftosa no se erradica con políticas espasmódicas, sino con ciencia” y sostuvo que “el estatus sanitario argentino no puede ponerse en riesgo por apresuramientos, caprichos individuales ni decisiones políticas coyunturales apresuradas, como ya ocurrió en el pasado”. Los ruralistas bonaerenses y pampeanos recordaron que formularon una propuesta de cambios en el esquema de vacunación al Senasa y, hasta el momento, no obtuvieron respuesta del organismo sanitario. Con otras palabras, la declaración de Carbap es similar a la de la Rural porque, en definitiva, no se propone un abandono automático de la vacunación. El desafío, ahora, pasa por determinar si se actúa de forma consensuada, con un programa específico, o se toman medidas apresuradas. La experiencia de fines de la década de los años noventa es clara. Por el apresuramiento de la última foto de la vacunación, el gobierno de Carlos Menem tomó esa decisión que, poco tiempo después, demostró su debilidad con la aparición de focos de la enfermedad en la provincia de Corrientes. El daño se agravó cuando el gobierno de la Alianza pretendió ocultar la propagación de los focos, con el respaldo de entidades rurales, la industria y medios de comunicación, para sostener la declaración de libre de aftosa sin vacunación otorgada por la OIE. La fragilidad sanitaria hizo el resto y el país debió retroceder dos casilleros. Pero ese golpe sirvió para reconstruir los pilares del trabajo que había comenzado a fines de la década de los años 80 cuando los protagonistas de la ganadería dijeron “basta”, pusieron manos a la obra y se pusieron a vacunar para terminar con el flagelo. “Las vacas son nuestras”, decía Guillermo Alchouron, expresidente de la SRA, cuando había productores que se negaban a vacunar aludiendo a una decisión individual. Expertos como Bernardo Cané, protagonista de aquellos años, plantean hoy que las decisiones se deben tomar sobre la base de los datos y de la situación epidemiológica del rodeo argentino. El contexto internacional es complejo: por un lado hubo reaparición de focos de la enfermedad en lugares donde hacía años que no estaba presente, como Europa. Al mismo tiempo, un gigante de la producción de carnes como Brasil tomó la decisión de dejar de vacunar. A su vez, el gobierno de Paraguay tiene una intención parecida, pero los productores locales no están de acuerdo porque temen que el país pierda el estatus sanitario que logró en los últimos años. Uruguay, en cambio, mantiene su decisión de vacunar y puede exhibir frente a sus vecinos el logro de acceder a mercados del circuito no aftósico como Japón y avanzar en la trazabilidad individual de sus rodeos. Lo positivo del debate sobre la fiebre aftosa es que la ganadería enfrenta un escenario económico favorable tras la decisión del Gobierno de terminar con las barreras a las exportaciones y comenzar con la baja de la presión tributaria. La cadena ganadera está en un círculo virtuoso y la sanidad animal puede entrar en él. Es el momento para pensar en positivo.ß

Lo que viene. Como si el tiempo no hubiera transcurrido, la fiebre aftosa está en el centro del debate. En la semana, la Sociedad Rural Argentina (SRA) sacudió el tablero con un comunicado en el que exhortó a elaborar una “hoja de ruta” para que el país avance hacia la condición de libre de aftosa sin vacunación. De alguna forma, la SRA superó el eje de la discusión que se venía planteando hasta ahora con la polémica por el precio de las vacunas y la autorización del Gobierno a importarlas, que hasta ahora no se concretó, en su avanzada del proceso de desregulación e impulso de la competencia. También, a la discusión sobre la flexibilización de la barrera sanitaria de la Patagonia que provocó malestar entre los productores ganaderos del Sur. El foco, ahora, es lo sanitario y la política comercial. La Rural recordó que la Argentina es “un país libre de fiebre aftosa con vacunación, lo que impone ciertas restricciones comerciales y limita el acceso a mercados de alto valor”. Por eso “la posibilidad de dejar de vacunar no debe abordarse como una decisión aislada o improvisada, sino como parte de una estrategia nacional cuidadosamente planificada, basada en evidencia técnica y epidemiológica, con un enfoque gradual, regionalizado, y con un fuerte componente de articulación institucional”. La declaración provocó la respuesta de entidades como Carbap que consideró que “la fiebre aftosa no se erradica con políticas espasmódicas, sino con ciencia” y sostuvo que “el estatus sanitario argentino no puede ponerse en riesgo por apresuramientos, caprichos individuales ni decisiones políticas coyunturales apresuradas, como ya ocurrió en el pasado”. Los ruralistas bonaerenses y pampeanos recordaron que formularon una propuesta de cambios en el esquema de vacunación al Senasa y, hasta el momento, no obtuvieron respuesta del organismo sanitario. Con otras palabras, la declaración de Carbap es similar a la de la Rural porque, en definitiva, no se propone un abandono automático de la vacunación. El desafío, ahora, pasa por determinar si se actúa de forma consensuada, con un programa específico, o se toman medidas apresuradas. La experiencia de fines de la década de los años noventa es clara. Por el apresuramiento de la última foto de la vacunación, el gobierno de Carlos Menem tomó esa decisión que, poco tiempo después, demostró su debilidad con la aparición de focos de la enfermedad en la provincia de Corrientes. El daño se agravó cuando el gobierno de la Alianza pretendió ocultar la propagación de los focos, con el respaldo de entidades rurales, la industria y medios de comunicación, para sostener la declaración de libre de aftosa sin vacunación otorgada por la OIE. La fragilidad sanitaria hizo el resto y el país debió retroceder dos casilleros. Pero ese golpe sirvió para reconstruir los pilares del trabajo que había comenzado a fines de la década de los años 80 cuando los protagonistas de la ganadería dijeron “basta”, pusieron manos a la obra y se pusieron a vacunar para terminar con el flagelo. “Las vacas son nuestras”, decía Guillermo Alchouron, expresidente de la SRA, cuando había productores que se negaban a vacunar aludiendo a una decisión individual. Expertos como Bernardo Cané, protagonista de aquellos años, plantean hoy que las decisiones se deben tomar sobre la base de los datos y de la situación epidemiológica del rodeo argentino. El contexto internacional es complejo: por un lado hubo reaparición de focos de la enfermedad en lugares donde hacía años que no estaba presente, como Europa. Al mismo tiempo, un gigante de la producción de carnes como Brasil tomó la decisión de dejar de vacunar. A su vez, el gobierno de Paraguay tiene una intención parecida, pero los productores locales no están de acuerdo porque temen que el país pierda el estatus sanitario que logró en los últimos años. Uruguay, en cambio, mantiene su decisión de vacunar y puede exhibir frente a sus vecinos el logro de acceder a mercados del circuito no aftósico como Japón y avanzar en la trazabilidad individual de sus rodeos. Lo positivo del debate sobre la fiebre aftosa es que la ganadería enfrenta un escenario económico favorable tras la decisión del Gobierno de terminar con las barreras a las exportaciones y comenzar con la baja de la presión tributaria. La cadena ganadera está en un círculo virtuoso y la sanidad animal puede entrar en él. Es el momento para pensar en positivo.ß

Cargando banners ...