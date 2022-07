Dólar hoy y Dólar blue hoy: la cotización minuto a minuto del 11 de julio

09.12 | Batakis anunció las nuevas medidas

La ministra Silvina Batakis dio a conocer las nuevas medidas económicas y dejó definiciones respecto del dólar blue y la inflación. Respecto de la cotización de la divisa extranjera, la funcionaria consideró: “Entendemos que el tipo de cambio multilateral está en una situación de equilibrio. No vemos movimientos especulativos en ese sentido”.

La ministra de Economía, Silvina Batakis, consideró que las remarcaciones de precios de la semana pasada fue "especulativa"

Tras ello, se refirió al alza de los precios, las remarcaciones y los faltantes de productos, y opinó: “Lo que paso esta semana en materia de precios son especulaciones”.

08.55 | El pronóstico de José Luis Espert

Este domingo, en diálogo con LN+, el diputado liberal José Luis Espert habló sobre las medidas que anunciará la ministra Silvina Batakis, y disparó: “No me quiero ni imaginar”. Además, hizo hincapié en lo que pasó en los mercados desde que asumió la funcionaria y consideró que la situación económica no mejorará tras los anuncios. “Esto no se va a calmar”, vaticinó

José Luis Espert: "Cualquier cosa que venga de Cristina o Batakis es peor"

08.38 | ¿A cuánto cotizó el dólar libre el viernes pasado?

El viernes pasado, el último día hábil, el dólar blue marcó un nuevo récord y cerró a $273 para la venta. Por su parte, el tipo de cambio oficial minorista —controlado por el Banco Central (BCRA)— cotizó a $133,89 para la venta.

08.07 | Silvina Batakis anunciará medidas

La ministra de Economía, Silvina Batakis, brindará una conferencia de prensa a las 9 con el objetivo de frenar la disparada del dólar. Según pudo confirmar LA NACION, las medidas estarán orientadas a mostrar que el Gobierno tiene garantizadas sus necesidades fiscales.

Silvina Batakis dará una conferencia de prensa a las 9 JUAN MABROMATA / AFP - AFP

Habrá novedades en materia cambiaria y se cree que se pondrá en marcha la segmentación de tarifas y que se resolverá el conflicto por el cepo a las importaciones.