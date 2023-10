escuchar

Juan Nápoli, fundador del Banco de Valores (VALO), estaba en Cerdeña cuando terminó de cerrar los detalles del que sería su momento en el Coloquio 59 de IDEA. Corría la primera quincena de junio y en lo que es su clásico de cada año fue a ver la final de la Champions y luego se tomó unos días en la paradisíaca isla que está en el corazón del mar Mediterráneo. Desde allí hizo tres llamados: uno a Damián Pozzoli, miembro del directorio del Banco Macro, otro a Martín Cabrales, y el tercero y definitivo a Javier Milei.

Con el primero combinó cual sería la fecha y horario de su almuerzo para que no chocara con la comida que la entidad financiera hace con sus clientes cada año; con el segundo porque es “sinónimo” de Mar del Plata y podía recomendarle el mejor lugar para su día D. “No lo dudes, tiene que ser en el rooftop de Furia”, le respondió Cabrales quien inmediatamente le pasó el celular de Fernanda Sarasa, socia en la vida y en los negocios de Patricio Negro, ambos también creadores de Sarasa Negro, otro clásico local de reconocimiento internacional.

Apenas cinco minutos después, Nápoli hizo el tercer llamado. “Contá conmigo, yo voy”, le respondió Milei y lo agendó. Sin saberlo, se daba forma así a lo que casi cuatro meses después se convertiría en la “contracumbre” de IDEA. Paradójicamente, el lugar en el que Nápoli conoció a Milei en 2022, y adonde llegó por sugerencia de su amigo, Gabriel “Pájaro” Martino, expresidente del HSBC. Quiso el destino que la fecha y hora señalada para el convite fuera exactamente la misma en la que Patricia Bullrich hablaba en el marco del Coloquio. Nápoli además de banquero es candidato a senador nacional por la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

Javier Milei al llegar al restaurante Furia, en Mar del Plata, para dar una charla con empresarios y referentes Mauro V. Rizzi - LA NACION

Poco después de las 12.20 y con toda la trastienda en mano la “Patoneta” -transporte oficial de la campaña- estacionó en la puerta del Sheraton de Mar del Plata. Claro que el traslado terrestre fue de solo unos pocos metros desde el Aeropuerto Astor Piazzolla en el que buscaron a la candidata de Juntos y a mitad de su comitiva. En el camino no sonó ningún tema musical pero sí hubo una breve charla respecto del debate de hoy. Nada fue librado al azar tampoco allí.

A las 12.50 Luis Petri, Hernán Lacunza, Hernán Lombardi, César Litvin, Dante Sica y Eduardo Amadeo se agolpaban en la puerta del salón junto con María Eugenia Vidal, Néstor Grindetti, Maximiliano Abad, María Eugenia Talerico y Guillermo Montenegro, entre otros. Entraron todos juntos. Sofía Vago, número uno de Accenture junto a Roberto Murchison, directivo de IDEA y empresario, la esperaban en el escenario para la entrevista. El salón tuvo su pico de convocatoria con casi 1000 asistentes. Los hombres y mujeres de negocios la recibieron con un aplauso de bienvenida, fuerte, sonoro y cálido. Ella sonreía con un doble alivio. Tuvo su propia revancha. “ En otra época y con encuestas en mano la mayoría hubiera apostado por ir a escuchar a quien más cerca parece estar del poder pero en este caso se quedaron hasta el minuto final. Es un cambio de época ”, admitió uno de los organizadores del Coloquio, quien había dejado en claro a sus pares que la institución no veía con buenos ojos participar de la reunión paralela.

A las 13.05 Milei -puntual como pocos- estiró con los móviles su ascenso al rooftop. Aseguró que “ en IDEA no lo tratan bien ” y que va a ganarle “ al soviético en las elecciones ”. Subió 30 minutos después al noveno piso y empezó su disertación ante unos 70 invitados que degustaban langostinos en masa filo y pan con manteca y anchoas. El máximo de capacidad permitida era de 100. Bullrich, desde el Coloquio, se sintió tan reconfortada con la convocatoria que les decía a sus interlocutores que contaba con todo el tiempo del mundo. Las risas y aplausos aparecieron espontáneos. Les habló de una normativa para acabar con el cepo “para siempre”, recuperar el diálogo, desterrar “la lógica amigo/enemigo de los últimos 20 años” y, en particular, de desarmar “ese monstruo grande”, en referencia al Estado burocrático y sobredimensionado. “Hay que sacar ese tapón y todo el potencial que tiene Argentina nos va a ilusionar”, señaló. Priorizó la baja del gasto público como primer escollo hacia el crecimiento. El otro, el cepo cambiario, que dijo que habrá que sacar, y anticipó una reforma en la carta orgánica del Banco Central para prohibir este tipo de medidas. Cada minuto que pasaba, claro está, era un asistente menos para su adversario político.

Patricia Bullrich en la segunda jornada del Coloquio de IDEA Nicolas Sanz - LA NACION

Milei, en tanto, hizo una descripción de la situación económica argentina de los últimos años: “ Esta puede ser la peor crisis de la historia argentina, no es algo propio de la coyuntura, tiene una raíz estructural. La Argentina arrancó el siglo XX siendo el país más rico del mundo, y hoy tiene 40% de pobres y 10% de indigentes”. Volvió a defender su plan de dolarización, repitió que tiene cinco alternativas para llevar adelante el proceso que lo fueron desarrollando a lo largo de sus debates internos. “Pero lo interesante es que recientemente empezamos a recibir propuestas de distintos actores económicos del mundo financiero para hacer la dolarización, para el que dice, o hay tuco o hay pasta [por las declaraciones de Carlos Melconian]. Lo que sobra acá es estupidez, ignorancia y mala leche. Por lo tanto, sí se puede hacer. Lo que sí, de vuelta, es tomar la decisión de sacarles el juguete a los políticos”, reiteró.

A esa altura gran parte de los empresarios tenían preguntas para el ida y vuelta con el líder libertario que nunca se produjo. Uno de ellos, a quien confundió como el dueño de un celular que sonaba y lo sacó por unos minutos de eje, escribía las que serían parte de un ida y vuelta posterior. Miguel Arrigoni, número uno de First Corporate Finance Advisors, tenía el celular en mano y dos anotadas: “Cómo va a salir del engendro que es el cepo al dólar y qué va a hacer para eliminar la pelota de Leliqs si no es con un plan estilo Bonex”. No pudo hacerlas pero sí tuvo que aclararle que la sinfonía que sonaba era de un asesor suyo: Carlos Kikuchi, a quien no nombró. Milei cerró su charla y dio por concluido el encuentro, subió junto a su hermana Karina y sus dos custodios a la camioneta, y Nápoli los acompañó hasta el aeropuerto.

Bullrich, en tanto, continuó con un breve entrenamiento para el debate y regresó a Buenos Aires. Hoy planea aplicar una estrategia distinta a la primera edición en la que no se apegará a textos preestablecidos y se guiará con su intuición . Para ello intentó despejarse un poco en las últimas noches, evitó salidas y vio el ciclo español de Pasapalabra por Youtube porque no le funcionaba Flow.

Carlos Melconian llega al 59 Coloquio de IDEA en Mar del Plata Hotel Sheraton, Octubre 2023. Mauro V. Rizzi - LA NACION

La ausencia de Sergio Massa en IDEA, el tercero en discordia en esta elección de tercios, pasó inadvertida entre tanto ida y vuelta entre sus dos rivales. Pero las noticias que llegaban desde Buenos Aires lo convirtieron en protagonista de los pasillos. Con un dólar fuera de control, patrullas visitando locales financieros y proyectos pro consumo que hicieron que más de un asistente al Coloquio tuviera marchas y contramarchas por reuniones con el ministerio, nadie esperaba que asistiera. La cancelación de Gabriel Rubinstein, su número dos, era solo cuestión de tiempo. La Dirección General de Aduanas, en conjunto con la Unidad de Información Financiera y la división de Lavado de Activos de la Policía Federal Argentina, realizaron alrededor de 50 allanamientos en el marco de una denuncia por la presunta fuga de US$400 millones por parte de 176 empresas a través de falsas importaciones con el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI). Esta semana habrá nuevos capítulos de cara a “asustar” a los jugadores financieros.

“ Ya tuvimos suficiente de ficción ”, ironizó el CEO de una de las principales compañías de alimentos. Se refirió así a la participación del presidente de la Nación que les habló entre otras cosas de la pauta publicitaria, valores republicanos y eligió para ilustrar parte de su PPT a una marioneta.

Cristiano Rattazzi, expresidente de FCA (Fiat Chrysler) le puso palabras a los desvelos actuales. “Cada día emiten moneda sin ningún respaldo, sin ninguna sensación de que hay futuro y la verdad es que hay toda una sensación de híper en la calle”. Su sensación se generó justamente cuando retomó una práctica habitual en su rutina y es la de ir a hacer compras para entender la realidad de los precios. “A ver, cuando vos estás fuera de control, la economía después te dispara la híper, no sabes cuando pero está”, se sinceró.

Hernán Lacunza en la previa de la primera jornada del Coloquio de IDEA Mauro V. Rizzi - LA NACION

Hernán Lacunza, exministro de Economía de Mauricio Macri, aseguró que la famosa herencia que recibirá el próximo gobierno será aun peor de lo esperado. Los más de 70 economistas que integraban su equipo ya están a disposición de Carlos Melconian, sindicado ministro de una eventual presidencia de Bullrich. “El plan platita más el jubileo impositivo agrandan el agujero fiscal y el ritmo de la maquinita. La herencia inflacionaria se está viendo en estos días con la corrida contra el peso y el dólar blue a $850 o al contado con liquidación a 900. El gobierno saliente está tocando el violín en el Titanic ”, graficó Lacunza. Y agregó: “el candidato libertario está prometiendo alquimias financieras que no va a poder hacer”.

Con esta información en mano los arbolitos de la City gritaban el viernes “cambio, cambio” a $1000. “ La factibilidad de la dolarización es cero ”, aseguró Melconian en Mar del Plata. Y advirtió: “Vamos a una negociación sin revolver arriba del escritorio para el acceso al MULC (mercado único y libre de cambios) y CCL (el dólar oficial y los libres). La lista de Precios Cuidados vuela por el aire”, concluyó entre algunos empresarios a los que ese mismo día se les había pedido ser parte de una renovación. Lo aplaudieron. Es que la situación es cada vez más crítica. El gobierno porteño informó que el mes cerró con un incremento del 12% en el costo de vida, en lo que representa el índice más alto desde 2012, cuando se empezó a relevar el dato.

El jueves le toca el turno al índice nacional con números muy difíciles de justificar para el gobierno nacional. En este contexto es que unos 67 CEO trabajaron en conjunto con expertos para presentar un completo plan de 20 propuestas y soluciones de cara a quien gane las próximas elecciones. Proponen generar soluciones macroeconómicas para sectores de alto impacto, fortalecer las instituciones de la democracia, fórmulas para generar empleo en una Argentina sostenible y transformar los planes sociales en trabajo. Se involucran también con el gasto público y con la presión tributaria para intentar que la Argentina “los vuelva a ilusionar”. En el aire quedó latente una frase de Esteban Bullrich con la que la mayoría de los empresarios estuvo de acuerdo: “ Esta es la última oportunidad para salir de la crisis. Llegó el momento de hacer historia ”. Ni más, ni menos.