Boom de cuentas en el exterior: creció la demanda por el cepo cambiario, pero los bancos rechazan a muchos argentinos

Desde que el Banco Central anunció nuevas restricciones sobre los dólares financieros, el jueves pasado, las consultas de argentinos para abrir cuentas bancarias en el exterior creció exponencialmente. Tanto clientes como sociedades de bolsa que operan contado con liquidación (CCL), el mecanismo legal por el que se pueden sacar dólares del país, buscan darle una vuelta de tuerca al asunto para poder comprar como antes.

La normativa del BCRA estableció que las operatorias que se realizan en el mercado de valores con dólares financieros pasen por la cuenta bancaria en dólares del cliente y no de terceros, como las sociedades de bolsa. En el caso de querer hacerse de MEP, puede ser una cuenta local. Pero, para operar CCL, el inversor tiene que tener una cuenta bancaria fuera de la Argentina.

“La demanda por cuentas bancarias fuera del país es importante y, esto, obviamente lo acentúa. El Banco Central ahora te obliga a tener una cuenta bancaria en el exterior si querés realizar este tipo de operaciones, lo que lo hace más inaccesible para el minorista porque este tipo de cuentas tienen sentido a partir de un determinado monto ”, explicó Alejandro Bianchi, fundador de AsesorDeInversores.com.

No es un trámite fácil. En principio, no todas las entidades financieras le permiten abrirle una cuenta a un extranjero, muchas veces se solicitan trámites presenciales (y, con fronteras cerradas se dificulta el doble), el proceso demora unos 30 días y los costos de mantenimiento o de piso mínimo suelen ser altos.

“Muchos argentinos evalúan si hay algún mecanismo para abrir cuentas en el exterior que no sea demasiado complejo y no genere problemas. Hay un banco suizo llamado Dukascopy que abre cuentas bastante fácil y varios lo están usando”, indicó una sociedad de bolsa.

Desde el viernes pasado a primera hora, las consultas para abrir cuentas afuera empezaron a llegar a la gerenciadora de patrimonios FDI. Durante el fin de semana, se acumularon muchas más. “Volaron, la demanda se incrementó por varias veces. Lo novedoso es que nos llamaron un montón de sociedades de bolsa para pedirnos el servicio para sus clientes, porque necesitan un banco que les permita regirar, es decir, recibir y mandar de nuevo al broker. En el 99,99% de los bancos del mundo te lo rechazan. Te cierran la cuenta, directamente”, contó Mariano Sardáns, CEO de la empresa.

Igual fue el caso de un portfolio manager que tiene convenio con un banco de Miami para poder gestionar el trámite a distancia. “En estos días, lógicamente, hay mucha más demanda por este tipo de cuentas. El BCRA cerró el rulo, pero abrió el negocio en el exterior”, remarcó el entrevistado, quien prefirió mantener su identidad bajo reserva.

“Ya no se puede enviar el CCL al broker; tiene que ser en una cuenta bancaria propia que esté fuera del país. Si el jueves tenías dólares en la cuenta comitente, ya habías recibido una transferencia en dólares a tu caja en dólares y no tenías cuenta en el exterior, estás atrapado. No podés disponer de esos dólares. Tampoco te lo permiten canjear por cable, porque no te dejan operar con saldo previo”, aseveró.

Para Jorge Senderovsky, director de canales de Wise, el caso más complicado es el de los clientes que tienen el parking en los Agentes de Liquidación y Compensación (ALyCs) de afuera. En ese caso, el broker estaría obligado a transferir esos dólares a una cuenta a nombre del cliente, abierta por el titular de la cuenta comitente en el exterior.

“Eso todavía no está claro. Estamos todas las Alyc viendo cómo justificar este esquema, ya que se presenta una suerte de nebulosa en donde no está claro entre la CNV y el BCRA para ver qué pasa en el medio. Por ahora no estarían obligados. Están los dólares todavía dando vueltas a la espera de una definición para ver qué opciones hay. En nuestro caso, tenemos clientes que empezaron los trámites para abrirse una cuenta bancaria para transferir los saldos ”, remarcó.

¿Cuenta afuera? Más requisitos para los argentinos

En el último año, algunos bancos de Estados Unidos cambiaron sus normativas y empezaron a pedirles más requisitos a los extranjeros para permitirles la apertura de cuenta, si es que lo autorizan. “Incluso a muchos de nuestros clientes les han cerrado la cuenta en el último tiempo”, agregó una argentina que vive en Estados Unidos y se dedica a canalizar estos trámites.

“Nos dijo el gerente del banco que no quiere asociarse con extranjeros latinoamericanos, específicamente con Venezuela y seguido por la Argentina. Las triangulaciones de envíos de dinero no se ven bien en los bancos, pero desafortunadamente es necesario para algunos inversores argentinos”, completó.

En el mismo sentido apuntó Sardáns, quien remarcó que los trámites se habían trabado hasta el 2015 porque para Estados Unidos el país estaba “muy pegado a Venezuela, al narcotráfico y la corrupción, entonces el argentino era culpable hasta demostrar lo contrario”.

En el gobierno de Cambiemos las relaciones entre ambos países cambiaron y las restricciones “aflojaron”. Pero, con Alberto Fernández en el poder, desde el Norte del continente volvieron a reconsiderar la apertura de cuentas y “el argentino empezó a estar en un listado de doble mirada”.

“Eso tiene que ver con el narcotráfico y la corrupción, delitos complejos. Hay países complicadísimos, por ejemplo, es casi imposible que un venezolano, un cubano, alguien de Trinidad y Tobago o de Nicaragua se abra una cuenta. Al Paraguayo también le es difícil, pero porque no intercambia buena información. La Argentina empezó a estar entre esos grupos de baja mirada, al estilo México”, describió.

Abrir una cuenta afuera: información importante y algunas advertencias

“Los bancos en el exterior están cada vez más regulados porque el sistema financiero internacional está más regulado por el lavado de activos. Con lo cual, es bastante difícil conseguir un banco que le abra cuentas a argentinos y más de forma remota. Algunos bancos más chicos lo permiten, obviamente con ciertos requisitos”, señaló otro asesor financiero.

Para Sardáns, abrir una cuenta en Uruguay no es conveniente. El mantenimiento puede llegar a costar hasta US$100 mensuales, hay mucha burocracia de por medio y el servicio al cliente no es bueno. Por eso, la elección predilecta es abrir una cuenta en los Estados Unidos.

“Lo que es importante, y que la gente se entera tarde, es que los bancos se especializan en nichos. Pueden excluir clientes de determinados países, con ciertas profesiones, que tenga una cantidad grande de movimientos por mes o que reciban o transfieran a países específicos. Así, sucesivamente, por nicho. Es importante explicarlo porque después te llega una notificación del banco que dice ‘Tenés 30 días para llevarte la plata, te vamos a cerrar la cuenta’”, agregó el especialista.

Algunos de los requisitos que se solicitan son:

Completar el formulario de apertura de cuenta. Este punto incluye el conocido W8, en el cual se declara que no se es residente ni ciudadano de Estados Unidos.

Este punto incluye el conocido W8, en el cual se declara que no se es residente ni ciudadano de Estados Unidos. Presentar una boleta de servicios públicos, en la cual aparezca la dirección que el cliente declaró que reside.

en la cual aparezca la dirección que el cliente declaró que reside. Adjuntar un extracto bancario, sin importar que sea de una entidad financiera local o de otro país.

sin importar que sea de una entidad financiera local o de otro país. Copia del pasaporte y del DNI.

Algunas entidades de la banca privada piden un saldo mínimo de entre US$2000 y US$25.000 en cuenta para mantenerla activa .

. En algunos casos también se solicita información sobre el origen de los fondos.