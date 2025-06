Carlos Melconian dijo que es importante que la inflación vuelva al 2%, pero lanzó una advertencia

“En el tipo de cambio hay un problema“, dijo el economista Carlos Melconian, al analizar la evolución de las principales variables macroeconómicas y la política del Gobierno tras la flexibilización del cepo. “La Argentina a este tipo de cambio supera cualquier colchón y supera cualquier Vaca Muerta”, planteó, en referencia al déficit de la cuenta corriente y la dinámica de las reservas en el BCRA.

Fue en una entrevista con Radio Mitre, donde el expresidente del Banco Nación describió cuestiones que el Gobierno deberá resolver, aunque advirtió que “salvo que lo empuje la realidad por algún motivo, el Gobierno va a tratar de seguir en esto, con independencia de que la inflación sea 1,9% o 2,1%”. De todas maneras, sostuvo que de no haber modificaciones en la política cambiaria “la realidad va a imponer un volantazo”.

El economista afirmó que la inflación de mayo estará en torno al 2% y destacó esa evolución como una buena noticia, aunque advirtió por las consecuencias del manejo en “modo electoral” del programa económico. “Si empieza con uno o con dos (a la inflación) lo empiezo a dejar de lado. Acá hay tres variables, que son la inflación, el tipo de cambio y la política en sí misma, que están en modo electoral. Significa que el Gobierno está tratando de administrar el valor del dólar, la tasa de inflación y, volviendo a lo que fueron sus fuentes en materia política, por lo menos, asegurar el núcleo duro de lo que es suyo”, describió.

En ese sentido, también analizó la dispar evolución del consumo, que muestra caídas interanuales en rubros como alimentos y bebidas, y crecimiento en bienes durables, como autos, motos, tecnología o electrodomésticos. “Acá ya se sabe que hay una economía doble o triple, donde los que acceden al crédito es una cosa, la clase alta es una cosa, la clase baja es otra. Los supermercados es una cosa y autos y viajes otra cosa”, describió.

“Hay récord de venta de autos, récord en Miami y en materia cambiaria hay más dólares que salen que los que se quedan acá y seguimos con la fantasía del dólar a $1000”, resumió Melconian, quien más allá del número final que arroje el IPC de junio afirmó que el país está “en una tasa de inflación del 20 y pico o 30 anual, muy inferior al desastre que recibió este gobierno". “Pero es una inflación de resaca. O la matás o convivís heterodoxamente. Porque la inflación al 2% mensual te come el salario y la informalidad no llega”, concluyó.

La mirada de Melconian también cuestionó la política cambiaria del Gobierno, que mantiene bajo el valor del dólar, e insiste en que la cotización caerá al piso de la banda de flotación. “Dentro de poco eso del dólar a $1000 queda obsoleto”, cuestionó.

También minimizó el impacto que pueda tener en la economía local el esquema recientemente anunciado (Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos) para simplificar la información que recaba o exige ARCA y estimular el uso de dinero ‘en el colchón’. “Eso que dijeron del dólar del colchón, se gasta en Miami, no en la Argentina”, planteó.

En ese punto, planteó que el Gobierno debe dar “dar señas de horizonte de nuevo” y diagramar “un programa claro y que tenga chance de ser alcanzado”. Según su opinión, eso incluye “una política cambiaria, una política de shock anti-inflacionario, sin sacarle ningún mérito a lo logrado hasta acá, y una política de saber qué panorama hay en la Argentina después de lo que está pasando, frente al desierto del Sahara en el que está la política argentina, para generar horizonte. Si no, no alcanza Vaca Muerta, no llega nunca la tierra prometida”, concluyó.