Cifra millonaria: cuánto le costó al Gobierno mantener el dólar MEP debajo de los $500

Ayer, antes de que el reloj marcase las 12 del mediodía, el dólar MEP alcanzó los $510. Se trataba de un salto diario de $15 y llegó a un nuevo récord nominal, en la búsqueda de acortar distancias con el blue. Sin embargo, las intervenciones que ejecuta diariamente el Banco Central (BCRA) sobre el mercado de bonos no tardaron en aparecer. Para el final del día, este tipo de cambio financiero revirtió la tendencia y hasta terminó ocho centavos abajo frente al cierre anterior. La maniobra dio resultado, pero a costas de desembolsar US$38 millones a la compra de títulos soberanos de deuda.

En los últimos meses, esta postal se volvió habitual en del mercado, lo que explica por qué los tipos de cambio paralelos transitaron una suerte de “veranito” desde finales de abril. En mayo, los organismos públicos destinaron unos US$759 millones, récord para esta gestión. En junio, aunque la cifra oficial se conocerá en los próximos días, se estima que el monto se redujo a US$82 millones. Pero este mes, tras el despertar del blue, las intervenciones volvieron a intensificarse.

Para evitar que el MEP cruce la barrera de los $500, solo ayer se volcaron US$38 millones a la compra de títulos GD30 y AL30, según la sociedad de bolsa Portfolio Personal de Inversiones (PPI). La cifra más elevada desde el pasado 17 de mayo. En el acumulado de los últimos diez días, la cifra asciende a US$207 millones, un máximo en 36 ruedas.

Estimación de intervenciones, por PPI

En la misma línea apuntaron las estimaciones de la consultora económica 1816, que en su informe diario señaló que el martes se operaron US$60.000 millones en títulos AL30 y GD30 contra MEP. La cifra hace referencia a montos negociados en BYMA a través del segmento PPT (Prioridad-Precio-Tiempo) T+2, y no a nominales. “Se trató del tercer volumen más alto de la historia y sugiere que hubo una intervención muy fuerte del sector público. Ayer por TV, Sergio Massa [el ministro de Economía] defendió el derecho del Gobierno a intervenir en la brecha y dijo que fue parte de lo acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI)”, agregaron.

En detalle, el dólar MEP surge de la compra-venta de títulos soberanos de deuda, aunque los activos más populares a la hora de operar son los bonos GD30 y AL30. Allí es donde el Central concentra sus esfuerzos, a través de dos maniobras que se complementan. Uno, con la venta de bonos en pesos, aunque no suele ser tan eficaz. Otro, con la compra de títulos en dólares, aun cuando el BCRA cuenta con reservas netas negativas. De esta manera, intervienen sobre el cociente resultante del dólar MEP y logran ponerle techo a la cotización.

“Generalmente, la mayor intervención se realiza con bonos, porque dólares hoy no hay. Ahora, ¿por qué el Gobierno mantiene controlado el dólar MEP? Para que la suba de los tipos de cambio paralelo no se espiralice. Mientras que haya una gran cantidad de gente que pueda acceder a este dólar, a un precio mucho menor, de cierta manera te regula también al blue. El blue se escapó el lunes, quedó una brecha de $58 con el MEP, y ayer retrocedió un poco. Básicamente, porque podías seguir comprando MEP un 10% más barato, y la gente intenta por todos los medios ir al dólar más barato”, dijo el analista financiero Christian Buteler.

La pregunta es cuánto poder de fuego tiene el Banco Central para seguir manteniendo esta estrategia, sobre todo a poco más de dos semanas de que se celebren las elecciones primarias, acontecimiento que incentiva la dolarización de carteras. Con respecto a este punto, Buteler recordó que en marzo el Ministerio de Economía anunció el canje de bonos en dólares por títulos en pesos para los organismos públicos, que robusteció el poder de intervención entre unos US$5000 y US$6000 millones. “La duda es cuánto se utilizó”, completó.

El nivel actual de reservas netas se encontrarían negativas en US$8.206 millones Archivo

“Cabe señalar que la composición total de la intervención en dólares se sigue volcando al MEP. Suponemos que el motivo yace en que el MEP se mantienen en el sistema financiero dada las restricciones normativas (al menos en un principio) por lo cual las reservas brutas no caen dado que el depósito está encajado, a diferencia del contado con liquidación (CCL). Por otro lado, si bien, una recompra de títulos contra dólares podría resultar eficaz en el corto plazo, este mecanismo pasa a no ser sostenible. ¿Por qué? Básicamente, porque dicha intervención requiere reservas y el nivel actual de reservas netas (-US$8.206 millones) no permite que se sostenga de forma prolongada, aunque de momento cuente con liquidez para hacerlo”, advirtió Pedro Siaba Serrate, head of research & strategy de PPI.

En plenas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, se puso en duda que las intervenciones cuenten con el visto bueno (en otras ocasiones, fueron cuestionadas). No obstante, el domingo por la noche Sergio Massa confirmó que “con este acuerdo recuperamos la facultad de intervención en el mercado cambiario”.

“Para el Gobierno es una buena noticia que el FMI le permita intervenir, aun con dólares que no tiene, porque le dan una herramienta para poder mantener contenida, anestesiada, la brecha cambiaria. Eso, junto con la necesidad de evitar un salto discreto del tipo de cambio oficial, son los dos objetivos principales del Gobierno para evitar la espiralización inflacionaria hacia delante. Sobre todo ante la cercanía de las elecciones. Porque si logran contener los financieros, también pueden evitar que el blue se despegue demasiado. En general, los paralelos no suelen alejarse mucho por los arbitrajes que se producen todo el tiempo”, agregó Santiago Manoukian, economista de Ecolatina.

Hoy, la historia se repite. Actualmente, el dólar MEP cotiza a $508,95, aunque en las primeras negociaciones del día llegó a tocar un techo de $511. Sin embargo, ya empezaron a aparecer los primeros bombardeos del BCRA sobre el mercado de bonos. Frente al blue, que se vende a $547, los distancian $38 (7,4%).