Cómo hizo Perú para manejar una economía bimonetaria como la argentina

“Van en el camino correcto”, dijo Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), al analizar el programa de estabilización argentino y la baja de la inflación desde inicios de 2024.

Justamente, Perú suele ser un caso de referencia para los planes de estabilización en América Latina. Luego de episodios de hiperinflación (llegó a superar el 12.000% en 1990) e incipiente dolarización, el país logró reducir esa nominalidad y consolidó al sol peruano: el país tendrá 1,4% de inflación este año y su moneda es una de las de menor variación entre las emergentes.

Y, en ese sendero, Velarde es considerado un personaje central de la estabilidad monetaria del país: más allá del caos político y la sucesión de presidentes de Perú, el economista doctorado en Brown (Estados Unidos), misma universidad a la que asistió Martín Guzmán, ocupa la presidencia del BCRP de forma ininterrumpida desde 2006.

Julio Velarde, presidente del Banco Central de Perú @unmsm_

Según Velarde, un puñado de factores explican el éxito del programa, que le permitió a Perú bajar la inflación, apuntalar el crecimiento y reconstruir la confianza en su moneda: la responsabilidad fiscal, la flexibilidad en el uso de instrumentos y la acumulación de reservas internacionales. Hoy, remarcó el economista, el BCRP tiene activos por más de US$90.500 millones.

“El sol peruano se ha mantenido como la moneda más estable durante lo que va de este siglo, lo que obedece a su menor inflación y fortaleza macroeconómica”, insistió Velarde, durante su presentación en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en un encuentro organizado por Fundación Mediterránea y Fundación Capital.

En ese sentido, remarcó que es “indispensable” acumular reservas para bajar el riesgo. “Hay eventos que afectan a cualquier país y las reservas son un resguardo ante eso”, insistió el economista, al describir shocks externos como vaivenes en los flujos de capitales por movimientos en las tasas de interés globales o episodios como la invasión de Rusia a Ucrania o la pandemia de Covid-19.

“Si tenés reservas, la gente está esperando que las correcciones cambiarias no sean tan bruscas. Eso asegura mejor acceso al mercado de capitales. Si uno tiene reservas, todos están más dispuestos a prestarte y comprar tus bonos ”, insistió Velarde, quien remarcó que Perú es de los países emergentes con mayor participación de extranjeros entre los tenedores de su deuda soberana.

En ese punto, también insistió en que “la parte fiscal es fundamental” para sostener la estabilidad. “Y lo otro es la política”, preciso Velarde, al ejemplificar con el caso uruguayo, donde asoció el bajo riesgo país a los “consensos” que se mantienen en términos del manejo macroeconómico, más allá de los cambios de gobierno.

Al describir la estrategia del BCRP, explicó que luego de los episodios hiperinflacionarios hubo una mayor demanda de soles por parte de la ciudadanía, y eso llevó a la entidad a “remonetizar contra compra de dólares”.

Sin embargo, también enfatizó que en el proceso de construir credibilidad y mantener la estabilidad macro es clave “el fin de la dominancia fiscal”. “Hay control del gasto, pero lo importante es que no hubo financiamiento con emisión del gasto público”, precisó.

Eso permitió una baja en los índices de inflación y una paulatina reconstrucción de la confianza de los peruanos en su moneda. “Es un proceso que se da en el tiempo”, explicó Velarde sobre el paso de los peruanos de ahorrar y transaccionar en soles.

Según detalló, en 1999 el 82% del crédito en Perú era en dólares, mientras que hoy cayó al 24% del total. A su vez, el crédito en moneda local, que en el siglo pasado había caído al orden del 2% del PBI, pasó, según los últimos datos disponibles, a más del 28% del PBI. “La inflación hace que desaparezca la intermediación financiera”, concluyó.

Al describir el “bimonetarismo” en su país, el economista planteó que el proceso de estabilización incluyó autorizar legalmente contratos, transacciones y ahorro en moneda extranjera (incluso se formalizó este último punto en la constitución), aunque planteó que el proceso de estabilización y baja de la inflación induce a las personas a volcarse a la moneda local.

“Cuando la inflación baja, si la gente recibe su salario en soles, es más fácil quedarse en esa moneda que pagar el costo de cambiarse. Pero es un proceso”, insistió Velarde, quien remarcó que el BCRP mantiene una política de fuertes encajes sobre los depósitos en dólares: “Nosotros no emitimos dólares y es parte de la cobertura si hubiera cualquier crisis o corridas. Si hay corridas de depósitos, soles podemos emitir, pero dólares no”.

Luego se refirió a los pilares que guían la política monetaria del BCRP y puso énfasis en la “flexibilidad” y el manejo de los instrumentos disponibles. “Más que ser un roble firme, hay que ser una caña, que se dobla. Hay que tener flexibilidad para enfrentar los vientos y adaptarse. Lo que importa es el camino”, planteó. Entre otros puntos, ese rumbo incluye intervenciones para “suavizar la volatilidad”.

“En países como el nuestro, el mercado de capitales es pequeño y los movimientos pueden ser muy bruscos, puede haber volatilidad excesiva. Nosotros hemos comprado reservas cuando la moneda se apreciaba, pero fue para intentar suavizar la devaluación. El tipo de cambio es flexible y no tenemos compromiso con ningún movimiento. El objetivo es reducir la volatilidad”, completó.