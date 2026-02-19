Dólar: el mayorista cayó a su menor valor desde octubre y las acciones suben hasta 8%

En una jornada marcada por el paro general convocado por la CGT y el debate en Diputados por la reforma laboral, los dólares tocaron valores mínimos que no se veían desde octubre y la acciones rebotan hasta 7% en la Bolsa de Nueva York.

El dólar oficial mayorista cerró la jornada a $1390,98, equivalente a una caída de $5,69 frente al cierre anterior (-0,41%). Con estos valores, la cotización tocó la cifra nominal más baja desde mediados de octubre del año pasado, incluso a pesar de que el Banco Central (BCRA) acumula seis semanas consecutivas de compra de reservas.

La tendencia se replicó en el dólar oficial minorista, que cerró en las pizarras del Banco Nación a $1410, lo que significó un retroceso diario de $10 (-0,7%). En este caso, también fue el valor más bajo desde mediados de octubre pasado, días antes de las elecciones de medio término. En tanto, el precio promedio del mercado fue de $1419,31, según el relevamiento diario que realiza el BCRA.

Los dólares financieros también operan en baja, en un contexto de mayor oferta de divisas por liquidaciones del campo, emisiones corporativas y de deuda provincial. El dólar MEP aparece en pantallas a $1406,32, unos $9,37 menos frente al cierre anterior (-0,7%). El contado con liquidación (CCL) cede $1,85 y cotiza a $1444,51 (-0,1%).

El dólar mayorista toca mínimos desde octubre Freepik

“La oferta de dólares actual no solo proviene del sector exportador, sino también de colocaciones corporativas que siguen volcándose al mercado, y eso reduce presión puntual sobre la brecha", explicó Emilio Botto, jefe de estrategia de Mills Capital Group.

Mientras tanto, la Bolsa porteña corta con la racha de números negativos que arrastra desde que comenzó febrero y hoy rebota 4,3%, hasta cotizar en 2.841.608 unidades (US$1963 al CCL). En el panel principal, se destacan las acciones de Banco Macro (+8,9%), Grupo Financiero Galicia (+6,9%) y Banco Supervielle (+6,6%).

Los números en verde también aparecen entre las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR), incluso a pesar de que los principales índices accionarios estadounidenses transitan la rueda a la baja. Los papeles de Banco Macro trepan 7,7%, seguidos por los avances de Tenaris (+7,4%), Banco Supervielle (+6,7%) y Grupo Financiero Galicia (+6,3%).

“Las tensiones están, pero también el optimismo de que el proyecto salga. Por el lado del mercado, sigue justamente ese optimismo, aunque con cautela. La noticia de la normativa de la Comisión Nacional de Valores (CNV) para invertir dinero con el nuevo régimen de Inocencia Fiscal ayudó hoy a las recuperaciones. Los bonos rinden 9%, más allá de alguna volatilidad. A medida de que se avance en la agenda y el mundo acompañe, vamos a seguir viendo valor en los activos argentinos", dijo Fernando Baer, economista de Quantum Finanzas.

CGT: cuarto paro general contra el Gobierno; rechazo a la reforma laboral

No sucede lo mismo con los bonos soberanos en dólares, mientras que las tensiones en Medio Oriente van en aumento. Este jueves, los Bonares bajan hasta 1,35% (AL41D) y los Globales hasta 0,63% (GD46D). Esto impacta directamente sobre el riesgo país, ya que sube nueve unidades y se ubica en 524 puntos básicos (+1,75%), según las pantallas de Rava Bursátil.

“El clima de negocios está fuertemente condicionado por la agenda política en el Congreso, donde el debate en torno a la reforma laboral impulsada por la administración de Javier Milei se posiciona como el principal foco de atención para los inversores, quienes aguardan señales de previsibilidad institucional para definir sus posiciones”, dijo Ignacio Morales, chief investment officer de Wise Capital.