Dólar hoy: a la espera de nuevas señales, el blue y los financieros subieron

La volatilidad en los mercados continúa. Hoy los dólares libres subieron y el riesgo país volvió a atravesar la barrera de los 2400 puntos básicos, mientras en los mercados se espera que el ministro de Economía, Producción y Agricultura, Sergio Massa, dé más detalles sobre cómo implementará el paquete de medidas que anunció dos semanas atrás. Ayer finalmente se conoció la segmentación tarifaria, uno de los planes que tenía pendiente Martín Guzmán antes de su renuncia.

En ese contexto, hoy el dólar blue se vendió a $292, $1 más que la jornada previa (+0,3%). Aunque se encuentra a $46 de distancia de la cotización más alta que se tenga registro, cifra que tocó un mes atrás, desde mediados de junio lleva acumulada una escalada de $86.

Los tipos de cambio financieros operaron con la misma tendencia. El MEP se posicionó en los $280,73, $4,50 más arriba que en el cierre anterior (+1,6%). El contado con liquidación (CCL) pegó un salto de $6 en el día, alcanzando los $284,13 (+2,2%). Se trató de un rebote, luego de que la jornada anterior descendieran valores similares.

El tipo de cambio oficial mayorista subió a $135,53. “Todavía con mucha volatilidad de por medio, no está claro el nuevo ritmo devaluatorio del crawling peg. Desde la nueva suba de tasas el tipo de cambio supo reflejar movimientos superiores e inferiores al de las tasas del Banco Central. Sin dudas, va a ser difícil acumular reservas de forma sostenida sin generar incentivos de tasas a los importadores/exportadores”, dijo Lucas Yatche, head of strategy and investments de Liebre Capital.

El dólar blue subió $1 Shutterstock - Shutterstock

En la ventanilla del Banco Nación, el tipo de cambio oficial minorista se ofreció a $142 (avanzó 25 centavos). El dólar “ahorro”, con un 30% de impuesto PAIS y 35% a cuenta de Ganancias, alcanzó los $234,30. El dólar “tarjeta”, con un 30% de recargo por PAIS y un 45% de Ganancias, tocó los $248,50.

Por otro lado, luego de la fuerte baja que registró en la jornada previa, hoy el riesgo país volvió a superar la barrera de los 2400 puntos básicos. A lo largo del día avanzó 48 unidades y se ubicó en los 2419 puntos (+2%). Esto fue como consecuencia de la caída de los títulos soberanos: retrocedieron hasta 6,1% en el exterior (Bonar 2041), y un 0,9% a nivel local (AL30).

El S&P Merval operó neutro en las 125.962 unidades (+0,9%). En la bolsa de Nueva York, las acciones argentinas que operan en Wall Street (ADR) mostraron tendencia a la baja: los papeles de Mercado Libre descendieron 5,3%, seguidos por los de Ternium (-4,3%) y Cresud (-2,6%).

“La Argentina se sostiene gracias al contexto favorable iniciado el pasado 21 de julio, el cual parece presentar algunos desafíos de corto plazo. La irrupción de Massa coincide con este mejor clima global, quien además apuntó a los objetivos correctos para despertar cierta expectativa entre los inversores. La fuerte suba de la tasa de interés hizo el resto, comenzando cierto “carry trade”. Los operadores definen al mismo como un trade semanal, mostrando la escasa visibilidad futura y los enormes riesgos de la desafiante coyuntura global”, observaron desde Delphos Investment.