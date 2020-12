Dólar hoy: por qué el blue se vende casi $50 por debajo de su récord

El dólar blue subía $1 esta mañana y se vendía a $147, el mismo valor al que cotizaba a inicios de octubre; desde su pico histórico el pasado 23 de octubre (cuando cerró a $195) hasta hoy, el billete paralelo perdió $48 y, hasta el momento, transita un diciembre tranquilo Fuente: Archivo

El dólar blue subía $1 esta mañana y se vendía a $147, el mismo valor al que cotizaba a inicios de octubre. Desde su pico histórico el pasado 23 de octubre (cuando cerró a $195) hasta hoy, el billete paralelo perdió $48 y, hasta el momento, transita un diciembre tranquilo.

Tan "tranquilo" es este mes que el blue se está acercando a la cotización del dólar "ahorro", es decir, del minorista oficial con el 30% de impuesto PAIS y el 35% de retención. Esta mañana, el "ahorro" superaba por primera vez los $145 y, tomando en cuenta la cotización promedio que realiza diariamente el Banco Central, se ubicaba en los $145,1, es decir, $2 menos que el blue.

De ese modo, el "puré", la acción de comprar dólar oficial y venderlo en el paralelo para sacar provecho de la diferencia de cotizaciones, va perdiendo su atractivo.

Los tipos de cambio financieros, el dólar MEP y el dólar contado con liquidación o CCL, se vendían a $138,28 y $141,52 respectivamente, ambos por debajo del valor final del dólar oficial minorista. El MEP se mantenía estable y el CCL bajaba 0,2% cerca de las 12.

Diciembre históricamente es un mes que tiene una demanda estacional fuerte de pesos, porque crecen los gastos de las empresas y de las personas, explica Santiago Bulat, economista jefe de Invecq. El ejemplo habitual es el pago de aguinaldos, que requiere de pesos.

"Veníamos de una economía que está muy dolarizada y que empezó a pesificarse por distintas necesidades: no necesariamente hay ventas de dólares, pero no se está empujando tanto la demanda como venía pasando antes. En enero o febrero posiblemente se dé vuelta si no hay tanta consolidación fiscal", proyecta.

Por otro lado, destaca que el Gobierno hoy tiene menores necesidades de financiamiento. En diciembre, se esperaban vencimientos por casi $440.000 millones, pero en noviembre hubo una colocación de deuda "buena" por casi $193.000 millones, dice. "Eso baja la intensidad de una variable que debería haber puesto más presión este mes", sintetiza.

Además, las intervenciones oficiales en el dólar financiero a través de la venta de bonos en dólares -que llevaron, por ejemplo, al CCL a ubicarse por debajo del "ahorro", pero desde un pico de $181- marcaron una "guía" para el blue, que generalmente sigue el ritmo de lo que sucede en los demás tipos de cambio libres.

En ese sentido, Matías Rajnerman, economista jefe de Ecolatina, suma como otro de los grandes factores para la baja del blue a las intervenciones "del Banco Central y de la Anses" en los mercados paralelos. "Venden bonos en dólares contra pesos, y así aumentan la oferta", detalla.

Para Rajnerman se verificó un valor excesivo en el billete blue: el más alto en los últimos 30 años. En otras palabras, $195 por unidad no era negocio, y existía la posibilidad de que bajara para acomodarse. "El dólar históricamente más caro estuvo en 2002, a $3,80. En este momento, el equivalente sería un dólar a $150", explica.

