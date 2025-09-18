Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este jueves 18 de septiembre
La divisa paralela que se comercializa en el mercado informal cerró a $1490 para la venta; en tanto, el oficial se ubicó en $1489,99 para la misma operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1438,66Venta$1489,99
Dólar blue
Compra$1470,00Venta$1490,00
Dólar tarjeta
Venta$1936,99
Dólar turista
Venta$1936,99
Dólar MEP
Venta$1485,71
Dólar mayorista
Venta$1474,00
Euro
Compra$1690,00Venta$1790,00
Criptomonedas: la última cotización de bitcoin en dólares
Bitcoin (BTC) cotiza hoy a US$117.487,73. Es la criptomoneda más importante de la actualidad, y cada vez es más aceptada en todo el mundo para comprar productos y servicios.
¿Cómo funciona el dólar CCL?
El funcionamiento del dólar contado con liqui consiste en la compra-venta de acciones o títulos de deuda en pesos que cotizan en el país y en otro mercado internacional. Al igual que el dólar MEP (también llamado dólar Bolsa), se compran en pesos, pero luego se amplían a la cuenta en el exterior y se venden a cambio de dólares.
De cuánto fue la inflación de agosto
La inflación —podría decirse— sigue flotando dentro de la banda. Por debajo del techo del 2% mensual y por encima del piso que tocó este año, en mayo, de 1,5%. En agosto, avanzó 1,9%,unas décimas menos que lo que esperaba el mercado y sin un traslado a precios del salto que mostró el dólar a fines de julio y a comienzos del mes pasado. Este último dato es significativo para el Gobierno. Es que, luego de la categórica derrota electoral en la provincia de Buenos Aires el domingo, la divisa norteamericana dio un salto de casi $50 en lo que fue un lunes negro en el mercado. El IPC de septiembre se conocerá el 14 de octubre a solo unos días de que se celebren las legislativas nacionales.
Dólar: ayer el Banco Central intervino el mercado
Por primera vez, el mercado testeó el esquema cambiario del Gobierno y llevó al Banco Central a intervenir, con una venta de US$53 millones, ayer, miércoles 17 de septiembre. En un día marcado por las movilizaciones en el Congreso y la oposición intentando sostener el financiamiento del Garrahan y las universidades, el dólar oficial mayorista alcanzó por primera vez el techo de la banda de flotación.
A cuánto cerró cada tipo de dólar ayer
- Dólar oficial: $1489,99.
- Dólar MEP: $1485,71.
- Dólar Tarjeta: $1936,99.
- Dólar Blue: $1490.
