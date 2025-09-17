El dólar quedó a $1 de alcanzar el techo de la banda de flotación

La política marca hoy la agenda. La oposición intentará sostener el financiamiento del Garrahan y las universidades, lo que pondría un traspié a la meta de superávit financiero del Gobierno, mientras que se esperan movilizaciones en torno al Congreso. Ante un clima de tensión y ruido político de cara a las elecciones legislaciones de octubre, el dólar está a punto de desafiar el esquema cambiario que implementó el Gobierno a mediados de abril.

Tras varias semanas de turbulencias cambiarias, toda la atención de los inversores está puesta en el tipo de cambio oficial mayorista, que hoy avanza $4,64 y se ubica a $1473,50 (+0,32%). Esta es la cotización que toma el Banco Central (BCRA) de referencia para intervenir en caso de que alcance el techo del esquema de las bandas de flotación, actualmente en torno a $1474,50. Es decir, está a $1 de distancia de que la autoridad monetaria salga a vender divisas.

Desde que arrancó la semana, esta cotización quedó al borde de testear el esquema cambiario. Esto llevó a que en las últimas tres ruedas aparecieran órdenes millonarias de venta para cuando el dólar toque el techo de la banda, un escenario que se repite este miércoles, que los analistas atribuyen al Banco Central (BCRA). Sin embargo, también hubo oferta genuina: el agro liquidó US$265,3 millones en las últimas dos jornadas.

“Si bien ese monto no alcanzó para frenar la suba del dólar (+1,1% en los últimos días), probablemente contribuyó a moderarla en un contexto de creciente demanda. Lo relevante es que los exportadores habrían optado por liquidar al ser el dólar actual el mayor posible dentro del actual esquema cambiario, lo que equivale a pensar que el Banco Central hará lo imposible por defender el techo de la banda", explicaron desde Portfolio Personal de Inversiones (PPI).

Si el dólar toca el techo, el BCRA saldrá a intervenir TWITTER / MARIANAKBOOM - TWITTER / MARIANAKBOOM

Por otra parte, el dólar oficial minorista se consigue en el homebanking del Banco Nación a $1485. Significa un avance de $5 frente al cierre anterior (+0,3%) y marca el valor nominal más alto del que se tenga registro. Si se le suma el 30% a cuenta de Ganancias que aplica para compras y viajes al exterior, el dólar tarjeta ya cuesta $1930,50.

Los tipos de cambio financieros también tienden al alza. El dólar MEP, cotización que ganó popularidad durante el cepo cambiario porque le permitió a los argentinos dolarizarse legalmente, hoy trepa $10 y cotiza a $1480 (+0,7%). El contado con liquidación (CCL), herramienta que se usa para girar divisas a una cuenta bancaria fuera del país, aparece en pantallas a $1488,73. Son $6,24 más que el martes (+0,4%).

En las cuevas de cambio que operan en la informalidad, este miércoles ofrecen dólar blue a $1470 en las calles del microcentro porteño. Se trata de una suba de $5 frente al cierre previo (+0,3%), aunque sigue siendo el valor más bajo del mercado de cambios.