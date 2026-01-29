Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este jueves 29 de enero
Ayer la divisa paralela que se comercializa en el mercado informal cerró a $1485 para la venta; en tanto, el oficial se ubicó en los $1465 para la misma operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1415,00Venta$1465,00
Dólar blue
Compra$1465,00Venta$1485,00
Dólar tarjeta
Venta$1904,5
Dólar CCL
Venta$1523,63
Dólar MEP
Venta$1457,47
Dólar mayorista
Venta$1444,50
Euro
Compra$1670,00Venta$1770,00
¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.
El riesgo país perforó los 500 puntos básicos
El plan de acumulación de reservas del Banco Central (BCRA) marcó un quiebre en el humor del mercado financiero argentino. Con una racha de adquisiciones que viene ininterrumpida desde hace tres semanas, las reservas brutas alcanzaron el nivel más alto desde 2021.
Ante la perspectiva de que el Gobierno tendrá una mayor capacidad de pago, el riesgo país respondió a la baja y el pasado martes perforó por primera vez en siete años y medio la barrera de los 500 puntos básicos.
¿A cuánto cerró el dólar oficial ayer?
La divisa minorista cerró este miércoles 28 de enero a $1415 para la compra y a $1465 para la venta.
