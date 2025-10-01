Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este miércoles 1° de octubre
Ayer la divisa paralela que se comercializa en el mercado informal cerró a $1445 para la venta; en tanto, el oficial se ubicó en $1406,79 para la misma operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1351,12Venta$1406,79
Dólar blue
Compra$1425,00Venta$1445,00
Dólar tarjeta
Venta$1828,83
Dólar CCL
Venta$1544,14
Dólar MEP
Venta$1498,80
Dólar mayorista
Venta$1380,00
Euro
Compra$1570,00Venta$1670,00
De cuánto fue la inflación de agosto
La inflación —podría decirse— sigue flotando dentro de la banda. Por debajo del techo del 2% mensual y por encima del piso que tocó este año, en mayo, de 1,5%. En agosto, avanzó 1,9%, unas décimas menos que lo que esperaba el mercado y sin un traslado a precios del salto que mostró el dólar a fines de julio y a comienzos del mes pasado.
Este último dato es significativo para el Gobierno. Es que, luego de la categórica derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, la divisa norteamericana dio un salto de casi $50 en lo que fue un lunes negro en el mercado. El IPC de septiembre se conocerá el 14 de octubre, solo unos días antes de que se celebren las legislativas nacionales.
¿A cuánto cerró el dólar oficial ayer?
La divisa minorista cerró ayer, martes 30 de septiembre, a $1351,12 para la compra y a $1406,79 para la venta. En el Banco Nación, el dólar oficial figuró a $1400 para la venta.
