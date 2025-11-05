LA NACION
en vivo

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este miércoles 5 de noviembre

Ayer la divisa paralela que se comercializa en el mercado informal cerró a $1460 para la venta; en tanto, el oficial se ubicó en los $1488,75 para la misma operación

¿A cuánto está el dólar hoy, miércoles 5 de noviembre?
¿A cuánto está el dólar hoy, miércoles 5 de noviembre?Shutterstock

Cotización del dólar de hoy

Qué pasó con cada tipo de dólar ayer

  • Mayorista: $1471
  • Oficial: $1488,75
  • Blue: $1460
  • Tarjeta: $1935,38
  • MEP: $1499,68
  • CCL: $1513,60

¿Qué es el dólar cripto?

A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.

Cómo funcionan las criptomonedas
Cómo funcionan las criptomonedas

¿A cuánto cerró el dólar oficial ayer?

La divisa minorista cerró ayer, martes 4 de noviembre, a $1435,86 para la compra y a $1488,75 para la venta. En el Banco Nación, el dólar oficial figuró a $1485 para la venta.

Por Agustina Parise
Más leídas
  1. Cuánto cuesta el Toyota Corolla en noviembre
    1

    Cuánto cuesta el Toyota Corolla en noviembre de 2025

  2. Tití Fernández reveló los mensajes que Alberto le enviaba para Messi durante el Mundial de Qatar
    2

    Tití Fernández reveló los mensajes que Alberto le enviaba para Messi durante el Mundial de Qatar

  3. La ruta del Mercosur será operada por viejos conocidos de la obra pública a cambio de $3500 de peaje cada 100 kilómetros
    3

    La ruta del Mercosur será operada por viejos conocidos de la obra pública a cambio de $3500 de peaje cada 100 kilómetros

  4. El golazo de área a área que es candidato a ser el mejor del máximo torneo de Europa
    4

    Champions League: Mickey Van de Ven hizo un golazo de área a área para Tottenham Hotspur

Cargando banners ...