Dólar hoy: el blue vuelve a escalar y el “solidario” está por alcanzar los $200

Mayo arrancó con el dólar blue al alza. A tan solo dos días hábiles de haber arrancado un nuevo mes, el billete estadounidense que se comercializa en el mercado informal lleva acumulado una suba de $4. Inflación, movimientos de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) y con el foco puesto en la primera revisión de las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), son algunos de los factores que impulsan al tipo de cambio paralelo hacia arriba.

Durante la mañana los arbolitos de la city porteña ofrecen al dólar blue a un valor de $204,50, $3,50 más frente a la jornada previa (+1,7%). Aun así, todavía está a $8 de distancia del pico que alcanzó el martes de la semana pasada ($212,50) y a $18 si se contrasta frente a su máximo nominal histórico ($222,50, el 27 de enero).

Para Emilse Córdoba, directora de Bell Inversiones, mayo será un mes decisivo para la economía local. Entrarán en revisión el cumplimiento de las metas acordadas con el FMI en marzo, y el resultado determinará si se liberará un desembolso de unos US$4130 millones en DEGs. Dólares necesarios para engrosar las escasas reservas del Banco Central.

“Por otro lado, entramos en uno de los meses que mayor liquidación de exportaciones agrícolas podría generar. Este punto será fundamental para ver si el Banco Central logra acumular una cantidad de dólares considerable que permita encaminar el cumplimiento de la meta de acumulación de reservas que se fijó para el año y enviar señales que permitan dar una dosis de tranquilidad en el frente cambiario”, agregó.

En sentido contrario, los tipos de cambio financieros descienden, luego de haber avanzado unos $4 durante el lunes. El dólar MEP, que permite la compra de dólares de forma legal y sin cepo, se ofrece a $208,30, un retroceso de $2 (-0,8%). El contado con liquidación (CCL) con bonos AL30 aparece en pantallas a $208,95, una caída de más de $2 (-1%).

El dólar blue se vende a $204,50 Shutterstock

“En un contexto donde Wall Street anticipa importantes subas en la tasa de referencia norteamericana y una veloz reducción en la hoja de balance, emergentes sigue sufriendo y la presión tanto en el CCL como en la curva soberana en dólares no afloja. Con la inflación núcleo de Estados Unidos desacelerando veremos si el IPC acompaña, evento que podría generar algo de tranquilidad tanto en el equity americano como en los activos emergentes”, agregó Lucas Yatche, head of strategy and investments de Liebre Capital.

El dólar oficial mayorista, cuya cotización está atada a los controles cambiarios que mantiene vigente el Banco Central (BCRA), se vende a $115,87. Al observar la brecha de diferencia con el dólar blue, la distancia se ubica en un 76%.

“El BCRA aceleró la suba del dólar en abril, tal como hizo en los últimos meses, en línea a lo acordado con el FMI de mantener la competitividad del tipo de cambio real en niveles de fines de 2021. En este sentido, elevó el ritmo de crawling peg (depreciación administrada del peso contra el dólar) al 4% mensual. Esta cifra es la más alta de los últimos meses. Sin embargo, esta aceleración en la depreciación del tipo de cambio oficial quedó por debajo de la inflación y la moneda perdió competitividad en las últimas jornadas”, señaló Ignacio Morales, analista de Wise Capital.

El dólar oficial minorista cotiza a $121,11, de acuerdo con la información que publica diariamente el Banco Central. El dólar ahorro, que tiene un recargo del 65%, se ofrece en la ventanilla de los bancos a un promedio de $199,83.

Acciones, en verde

Pasadas las 12:30 horas, el riesgo país cede diez unidades y se posiciona en los 1808 puntos básicos. La baja del índice elaborado por el JP Morgan se explica por el ascenso que registran los bonos del último canje de deuda. En el exterior trepan hasta 1,5% (Bonar 2030) y a nivel local un 1,1% (Bonar 2035).

El S&P Merval se ubica en las 88.781 unidades, una suba del 1,3% frente el cierre anterior. El panel de la bolsa porteña es liderado por el Banco Macro (+3,9%), el Banco Francés (+2,7%) y Telecom Argentina (+2,7%).

La tendencia se replica entre las acciones argentinas que cotizan en Wall Street (ADR). Los papeles del Banco Macro escalan 4,7%, seguidas por las de Tenaris (+3,9%), Irsa (+3,4%), el Banco Francés (+3%) y el Grupo Financiero Galicia (+2,8%).