Dólar hoy y dólar blue, EN VIVO: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este viernes 14 de agosto, minuto a minuto

En sintonía con las expectativas del mercado, la inflación cortó en julio una racha de tres meses consecutivos en desaceleración y marcó un 2,1%. Para los expertos, el índice de precios volvería a retomar un leve camino descendente —más lento que el previsto por el Gobierno— desde agosto, el mes en el que se había prometido oficialmente que comenzaría con un cero adelante.

En lo que va del año, el aumento de los precios acumuló 19,3%, mientras que en los últimos doce meses sumó 22,8%, según informó el Indec. La inflación núcleo -que no contempla precios estacionales ni regulados- fue de 1,8%, dos décimas por encima de lo que había relevado el organismo en junio.