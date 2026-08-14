Dólar hoy y dólar blue, EN VIVO: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este viernes 14 de agosto, minuto a minuto
La divisa oficial opera a $1515 para la venta en el Banco Nación; el dólar blue cotiza a $1540 para esa operación; qué pasa con el MEP y el CCL
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1465,00Venta$1515,00
Dólar blue
Compra$1493,80Venta$1540,00
Dólar tarjeta
Venta$1969,50
Dólar CCL
Venta$1580,29
Dólar MEP
Venta$1520,94
Dólar mayorista
Venta$1491,84
Euro
Compra$1720,00Venta$1780,00
El dólar minorista se comercializa a $1515 para la venta. Por su parte, el dólar blue se ubica en los $1540 para la misma operación. Cómo se comportan los dólares financieros y a cuánto llega el riesgo país.
¿A qué hora abre el dólar?
Desde las 10 de la mañana, el Banco Central (BCRA) publica la cotización del dólar oficial, tanto en su versión minorista como mayorista. Por su parte, el valor de referencia del dólar blue suele conocerse un poco más tarde. Generalmente, entre las 11 y las 11.30, las financieras y cuevas de la City porteña comienzan a marcar el precio del dólar paralelo.
Criptomonedas: la última cotización de bitcoin en dólares
Bitcoin (BTC) cotiza hoy a US$62.969,96. Es la criptomoneda más importante de la actualidad, y cada vez es más aceptada en todo el mundo para comprar productos y servicios.
¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.
Cómo comprar dólares por home banking
- Ingresar al home banking del banco y asegurarse de tener los fondos necesarios para hacer la operatoria.
- Entre las opciones del menú del home banking, buscar la de “Operaciones” (o alguna referencia similar) y seleccionar la que se asocie con la Compra/venta de dólares.
- Indicar el monto que se desea comprar en pesos. Allí se detallará cuántos dólares se adquirirán según la cotización del día.
- Revisar los datos de la operación, aceptar los términos y condiciones y hacer clic en “Confirmar”.
De cuánto fue la inflación de julio
En sintonía con las expectativas del mercado, la inflación cortó en julio una racha de tres meses consecutivos en desaceleración y marcó un 2,1%. Para los expertos, el índice de precios volvería a retomar un leve camino descendente —más lento que el previsto por el Gobierno— desde agosto, el mes en el que se había prometido oficialmente que comenzaría con un cero adelante.
En lo que va del año, el aumento de los precios acumuló 19,3%, mientras que en los últimos doce meses sumó 22,8%, según informó el Indec. La inflación núcleo -que no contempla precios estacionales ni regulados- fue de 1,8%, dos décimas por encima de lo que había relevado el organismo en junio.
A cuánto cerró el dólar oficial ayer
En el Banco Nación, el dólar oficial cerró su cotización del jueves 13 de agosto a $1465 para la compra y $1515 para la venta.
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