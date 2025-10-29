Las acciones argentinas suben hasta 11% en Wall Street y el dólar retoma la baja, tras las presiones del bono atado al tipo de cambio

El dólar vuelve a caer este miércoles y se aleja del techo del esquema de bandas de flotación, luego de que ayer las cotizaciones se recalentaran por el cierre de posiciones de un bono atado al tipo de cambio oficial (D31O5).

Además, el optimismo que dejó el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas vuelve a reflejarse en el precio de las acciones y los bonos, mientras que el mercado espera para esta tarde el resultado de la primera licitación que enfrentará el Tesoro después de los comicios.

En la tercera rueda de la semana, el tipo de cambio oficial mayorista cotiza a $1453,29, equivalente a una baja de $20,13 frente al cierre anterior (-1,37%). Así, vuelve a distanciarse del techo de la banda de flotación, que para hoy prevé un máximo de $1495,03. De alcanzar ese valor, el Banco Central (BCRA) tiene que salir a intervenir.

El dólar oficial minorista se vende a $1485 en las pizarras del Banco Nación, unos $10 por debajo del cierre anterior (-0,7%). El precio promedio en el resto del mercado es de $1490,69, de acuerdo con el relevamiento de entidades financieras que realiza el Banco Central.

El dólar vuelve a tender a la baja Camila Godoy

“La jornada del martes estuvo marcada por una inyección considerable de pesos a través de la recompra de títulos en moneda local por parte del Banco Central y por el fixing de la D31O5, que generó presiones alcistas sobre el tipo de cambio oficial y los contratos de dólar futuro, producto del desarme de posiciones sintéticas. De este modo, observamos que el movimiento del tipo de cambio responde principalmente a flujos puntuales de la jornada y no a un cambio en los fundamentos económicos tras la victoria del oficialismo en los comicios del pasado domingo", explicaron desde la sociedad de bolsa Delphos Investment.

La tendencia se replica en los tipos de cambio financieros. El dólar MEP cotiza en el mercado de capitales a $1462,69, una caída de $17,18 frente al martes (-1%). El contado con liquidación (CCL) se consigue a $1474,27, un retroceso diario de $11,62 (-1%).

Por fuera de las pantallas, en la informalidad de las cuevas y arbolitos que operan en el microcentro porteño, el dólar blue se negocia a $1450. Se trata de una baja de $20 frente al cierre anterior (-1,2%).

“Las bandas cambiarias serán extendidas y solo se revisarían luego de varios días puestas a prueba. El Gobierno aparentemente hizo ayer un intento tímido de comprar dólares. Idealmente, debería implementarse un programa de compra de reservas, aunque sea modesto. El Gobierno parece confiar en que la mayoría de los recursos para los pagos de deuda provendrán de préstamos privados o, si fuera necesario, del swap de divisas con Estados Unidos ya firmado. Sin embargo, los inversores prefieren una acumulación genuina de reservas antes que deuda de corto plazo con bancos", señalaron desde Max Capital.

La Bolsa porteña anota la tercera rueda consecutiva al alza TIMOTHY A. CLARY� - AFP�

Acciones y bonos al alza

Desde el triunfo de La Libertad Avanza, la Bolsa porteña se tiñó de verde y reflejó el optimismo de los inversores. Este miércoles, el índice accionario S&P Merval anota la tercera suba consecutiva, con una escalada de 5,6%, para cotizar en 2.818.646 unidades. Este valor equivale a US$1909 al ajustar por el dólar contado con liquidación, un avance de 6,2% en moneda dura.

Al ver lo que sucede en el panel principal, que está conformado por las empresas que tienen el mayor volumen de operaciones en el mercado, se destacan Sociedad Comercial del Plata (+21,3%), BYMA (+9,8%), Edenor (+9,4%) y Transportadora de Gas del Sur (+8,6%).

Las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR) también operan en terreno positivo, y en lo que va de octubre hay papeles que acumulan alzas del 130% en moneda dura. Esta rueda está liderada por Edenor (+11,4%), Central Puerto (+9,4%) y Transportadora de Gas del Sur (+8,4%).

“El mercado extendió el martes el rally del lunes tras el resultado electoral y creemos que, de acomodarse cuestiones cambiarias y monetarias, la tendencia de mediano plazo podría ser virtuosa", dijo Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS.

Luis Caputo descarta cambios en Economía

El envión alcista alcanza a los bonos soberanos de deuda, que operan en verde en casi toda la curva de vencimientos. Los Bonares trepan 1,48% (AE38D) y los Globales, hasta 1,31% (GD46D). Esto impactará positivamente en el riesgo país, que el martes cerró en 685 puntos básicos, el valor más bajo desde mediados de mayo pasado.

“La victoria legislativa de Javier Milei marcó un punto de inflexión en las expectativas del mercado. El resultado generó una mejora significativa en la gobernabilidad y fue interpretado como una validación del rumbo, impulsando una reacción positiva en los activos argentinos y una compresión del riesgo país", explicó Florencia Calvente, head of research en ConoSur Inversiones.