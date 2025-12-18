El riesgo país cae y toca el valor más bajo desde 2018

El verde vuelve a aparecer en las pantallas del mercado financiero local, luego de que la agencia Standard & Poor’s Global Ratings mejorara ayer por la tarde la calificación de riesgo de la deuda argentina. La noticia le dio un envión al alza tanto a las acciones como a los bonos, mientras que el riesgo país cae hasta tocar el valor más bajo en siete años y medio.

En la cuarta rueda de la semana, ese indicador retrocede 13 unidades y se ubica en 556 puntos básicos (-2,28%). Ayer, había alcanzado valores similares en las primeras negociaciones del día, pero rebotó hacia el final de la rueda. Horas más tarde, se conoció la recalificación de la deuda argentina en dólares emitida a largo plazo, que pasó de CCC a CCC+.

Para encontrar un valor similar, hay que remontarse al 30 de julio de 2018, cuando el índice que elabora el JP Morgan llegó a cerrar en los 552 puntos básicos. Ahora, la vista del Gobierno está puesta en tocar valores cercanos a los 350 puntos básicos, números que se llegaron a ver a finales de 2017, durante la presidencia de Mauricio Macri. Esto le abriría la puerta a la Argentina a los mercados internacionales de deuda.

Una primera aproximación la hizo el Ministerio de Economía la semana pasada. Tras el buen clima financiero que quedó después de las elecciones legislativas, el Gobierno colocó un bono en dólares con vencimiento a 2029, algo que no ocurría desde 2018. Sin embargo, se colocó bajo legislación argentina y la demanda vino de parte de inversores locales.

La compresión del riesgo país se debió a la suba que tuvieron los bonos soberanos, que esta semana tuvieron una racha alcista, impulsados por el anuncio de compra de reservas del Banco Central y la recalificación de Standard & Poor’s Global Ratings. Hoy, los Bonares trepan 0,75% (AL35D) y los Globales, 0,74% (GD35D).

“La reacción se podía anticipar luego del resultado electoral, pero sobre todo por las conversaciones y la construcción de consenso para avanzar en reformas. El empujón adicional de estos días está asociado al impacto positivo que tuvo la decisión del BCRA de definir una nueva etapa en materia cambiaria y monetaria, donde el foco está puesto en remonetizar la economía vía compra de divisas y acumular reservas. Con avances adicionales en materia legislativa, es esperable que el mercado siga reaccionando positivamente, sobre todo por el rezago que muestran los precios de los activos financieros argentinos con otros comparables de la región", dijo Fernando Baer, economista de Quantum Finanzas.

Por otro lado, la Bolsa porteña registra un avance del 2% y cotiza en 3.095.418 unidades, equivalentes a unos US$1998, al ajustar por el dólar contado con liquidación (+2,5%). En el panel principal, conformado por las empresas con mayor volumen de operaciones, se destacan BBVA (+4,1%), Banco Superviellle (+3,3%) y Aluar (+3,1%).

Dólar hoy

El mercado de cambios operó con algunas subas en los primeros días de la semana, luego de que el Central anunciara el lunes por la tarde que las bandas ajustarán por inflación a partir de 2026. Tras esa reacción inicial, hoy el tipo de cambio oficial mayorista cotiza a $1453,88, equivalente a un avance diario de $3,67 (+0,25%).

En las pizarras del Banco Nación, el dólar oficial minorista opera sin cambios a $1475, aunque la segunda quincena de diciembre suele caracterizarse por una mayor presión sobre este segmento por el cobro del aguinaldo. El precio promedio en otros bancos es de $1473,75, según el relevamiento que realiza el BCRA.

Luis Caputo defendió los cambios en el dólar: “No hicimos plan Bonex ni default ni corralito”

Los tipos de cambio financieros operan con tendencia a la baja. El dólar MEP cotiza a $1504,99, una caída de $9,15 frente al cierre anterior (-0,6%). En tanto, el contado con liquidación (CCL) retrocede $9,64 y aparece en pantallas a $1548,43 (-0,5%).

Lo mismo se replica en el mercado informal, donde el dólar blue se negocia en las cuevas y arbolitos de la City porteña a $1495, unos $5 menos frente al cierre previo (-0,3%). Esta semana llegó a tocar valores nominales que no se veían desde las elecciones legislativas de octubre.