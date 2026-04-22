LA NACION

Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy miércoles 22 de abril

La moneda europea se ofrece este miércoles 22 de abril a un precio de $1565 para la compra y $1665 para la venta, según lo informado por el Banco Central

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy miércoles 22 de abril
Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy miércoles 22 de abril

El euro opera hoy, 22 de abril, a $1565 para la compra y $1665 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.

Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se mantiene estable con una variación inferior al 1 por ciento.

Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro ha retrocedido un por ciento, respecto de los primeros días del año cuando las pizarras mostraban un $1670,00.

Cotización del DÓLAR del miércoles 22 de abril

Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1350 para la compra y $1400 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1390 para la compra y $1410 para la venta, que lo posiciona 2,96 por ciento en relación del valor informado por el Banco Central.

LA NACION
Más leídas
  1. Sofía Clerici, la modelo que protagonizó el escándalo con Insaurralde en el Mediterráneo, anunció su embarazo
    1

    Sofía Clerici, la modelo que protagonizó el escándalo con Insaurralde en el Mediterráneo, anunció su embarazo

  2. La decisión final sobre el destino de Toti retoma el último deseo de Jane Goodall
    2

    “El chimpancé de la mirada triste”: la decisión final sobre el destino de Toti retoma el último deseo de Jane Goodall

  3. Los capitales argentinos están en retirada de una de las industrias más poderosas
    3

    Cambio de dueños: los capitales argentinos están en retirada de una de las industrias más poderosas

  4. Se vienen 24 horas de tormentas de fuerte intensidad, caída de granizo y 110 mm de agua acumulada: las zonas afectadas
    4

    Se vienen 24 horas de tormentas de fuerte intensidad, caída de granizo y 110 mm de agua acumulada: las zonas afectadas