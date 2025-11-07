LA NACION

Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy viernes 7 de noviembre

La moneda europea se ofrece este viernes 7 de noviembre a un precio de $1615 para la compra y $1715 para la venta, según lo informado por el Banco Central

El euro opera hoy, 7 de noviembre, a $1615 para la compra y $1715 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.

Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se mantiene estable con una variación inferior al 1 por ciento.

Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro ha subido un 54,48 por ciento, respecto de los primeros días del año cuando las pizarras mostraban un $1045,46.

Cotización del DÓLAR del viernes 7 de noviembre

Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1425 para la compra y $1475 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1415 para la compra y $1435 para la venta, que lo posiciona -0,70 por ciento en relación del valor informado por el Banco Central.

