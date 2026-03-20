Guerra y tasas: por qué el riesgo país vuelve a estar por encima de los 600 puntos básicos

Con la guerra en Medio Oriente como telón de fondo, y los temores de que la inflación internacional se acelere, el mercado no espera que este año la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) haga un nuevo recorte de las tasas de interés. Esta noticia impacta directamente en el riesgo país argentino, que se consolida por encima de los 600 puntos básicos.

En la última rueda de la semana, el índice elaborado por JP Morgan trepa 22 unidades y se ubica en 624 puntos básicos (+3,65%), de acuerdo con las pantallas de Rava Bursátil. Se trata del valor más alto desde diciembre del año pasado, y subió un 28,9% desde los mínimos de finales de enero, cuando llegó a cerrar en los 484 puntos.

“De persistir la decisión de la Fed, implicaría tasas más altas en la curva estadounidense, con el agregado de que las dudas respecto del programa fiscal de Trump ya limitaban bajas en las tasas del tramo más largo. Esto impacta sobre emergentes y renta fija internacional y, en el caso de la Argentina, implicará redoblar esfuerzos domésticos si es que se pretende emitir internacionalmente”, explicó Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS.

Sin embargo, el Gobierno volvió a negar este jueves que la Argentina vuelva a emitir deuda en los mercados internacionales en el corto plazo, salvo que en algún futuro el riesgo país toque niveles de 250 puntos básicos. Pero para calmar el mercado, el ministro de Economía, aseguró que ya tiene identificadas las fuentes para hacer frente al pago de deuda por unos US$9000 millones.

El mercado no espera que la Fed recorte las tasas de interés este año Seth Wenig - AP

“Las declaraciones de Caputo buscaron calmar la ansiedad del mercado en torno al perfil de vencimientos 2026-27, luego de que la Argentina no aprovechara la ventana de oportunidad que se abrió tras la colocación de Ecuador en enero, en un contexto en el que el conflicto en Medio Oriente se va prolongando y cuesta estimar cuándo podría abrirse una nueva ventana”, sumaron desde Facimex Valores.

La suba del riesgo país es consecuencia de la caída que tuvieron los bonos soberanos denominados en dólares. En el exterior, los Bonares retroceden este viernes hasta 1,58% (AL35D) y el rojo es del 1,08% entre los Globales (es el caso del GD35D y GD41D).

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street (ADR) operan en terreno negativo, en una rueda marcada por bajas en los principales índices accionarios de Estados Unidos. Los papeles de Central Puerto caen 3,5%, seguidos por los de Irsa (-3,3%), Corporación América (-2,9%) y Ternium (-1,8%).

La Bolsa porteña opera con una suba marginal del 0,1% y se ubica en 2.771.959 unidades, en un contexto donde las compañías energéticas buscan sostener las pérdidas del índice accionario. Justamente, Sociedad Comercial del Plata trepa 3,7%; YPF, un 3,3%, y Metrogas, un 3%. En cambio, caen Central Puerto (-3,1%), Irsa (-1,9%) y Banco Supervielle (-1,9%).

El peso argentino es una de las únicas monedas emergentes que se revalorizó frente al dólar desde que empezó el conflicto en Medio Oriente Freepik - Freepik

Con foco puesto en el mercado de cambios, las cotizaciones atraviesan otra rueda de calma. El tipo de cambio oficial mayorista cotiza $1396,23, lo que significa un avance diario de apenas $1,36 (+0,1%). De esta manera, el peso argentino se sigue consolidando como una de las únicas monedas emergentes que se revalorizó desde que empezó el conflicto en Medio Oriente, por detrás del peso colombiano.

El dólar oficial minorista se vende a $1415 a través del home banking del Banco Nación, sin cambios frente al cierre previo. En tanto, el precio promedio del mercado es de $1416,40, de acuerdo con el relevamiento diario de entidades financieras que realiza el Banco Central (BCRA).

La tendencia se repite entre los tipos de cambio financieros. El dólar MEP aparece en las pantallas del mercado de capitales a $1422,19, unos $1,11 más que el cierre previo (+0,1%). El contado con liquidación (CCL) avanza $3,95 y cotiza en $1473,18 (+0,3%).