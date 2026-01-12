“Máquina de rentabilidad”: el oro marcó un récord histórico y es refugio de valor de inversores y bancos centrales

El oro quebró este lunes su récord. Luego de haber cerrado 2025 con uno de los desempeños más destacados de la historia, este año el metal precioso consolida la racha alcista y vuelve a convertirse en refugio de valor para los inversores y los bancos centrales, en medio de la debilidad del dólar estadounidense y ante un clima de incertidumbre político, financiero y económico global.

En la primera rueda de la semana, el oro trepa 2,8% y cotiza a US$4627 por onza, el valor más alto del que se tenga registro. Solo en las primeras dos semanas del año, este metal precioso acumula una suba del 5,89%, entre la escalada de disturbios en Irán, la captura de Nicolás Maduro en Venezuela y los temores de baja de autonomía de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) luego de que el Departamento de Justicia estadounidense iniciara una investigación contra Jerome Powell, impulsada por Donald Trump.

“Ante la pérdida de confianza en los bonos soberanos estadounidenses como activo de reserva absoluto, los flujos se están desplazando hacia activos que no dependen de la solvencia de un gobierno, siendo el más notable el caso del oro como seguro de cartera. Con los bancos centrales acumulando más oro que bonos del Tesoro de Estados Unidos por primera vez en décadas, el metal actúa como el ‘colateral final’“, explicó Flavio Castro, analista de Asset Management de Criteria.

Para Damián Vlassich, team lead de Estrategias de Inversión en IOL, esto hizo que el año pasado el oro dejara de ser “un simple activo de resguardo para convertirse en una máquina de rentabilidad”. Con una suba del 65%, en 2025 tuvo el mejor rendimiento desde 1979.

Evolución del precio de los commodities en 2025. Fuente: Quantum Finanzas

Este fenómeno impactó positivamente en la cartera de los inversores, pero también del Banco Central (BCRA). Aunque la tenencia de oro de la autoridad monetaria se mantuvo constante, por el aumento de la cotización significó una ganancia por revaluación de US$3400 millones, según un análisis de Quantum Finanzas.

“No fueron solo los pequeños ahorristas; los grandes jugadores del mundo cambiaron su estrategia. Bancos centrales de potencias como China redujeron su dependencia del dólar estadounidense, comprando cantidades récord de oro para sus reservas. Esta demanda institucional masiva creó un ‘piso’ de precio muy alto, impidiendo correcciones significativas a la baja”, coincidió Vlassich.

Para el analista, el desempeño del oro en este último tiempo también se debe a otros factores. Entre ellos, mencionó el “efecto Trump” y la “geopolítica de la incertidumbre”, con una agresiva agenda de aranceles comerciales que reavivó los temores de inflación a nivel internacional. A eso se le agregaron las tensiones en Medio Oriente y la guerra de Ucrania, que hizo que el metal se convierta en “‘el puerto seguro’ en medio de la tormenta”.

El oro supera los US$4600 y se convierten refugio de valor de inversores y bancos centrales Reuters

Cuánto ganaron los inversores

Para dimensionar las subas que tuvo el oro en el último tiempo, se puede comparar cuánto tendría hoy en cartera un inversor que compró US$10.000 en oro en diferentes momentos. Por ejemplo, si lo hizo en el último día hábil de 2025, con solo dos semanas de diferencia tendría en su portafolio US$10.589 (+5,89%). En cambio, si invirtió un año atrás ese mismo dinero, cuando la onza valía US$2673, actualmente contaría con US$17.310 (+73,10%).

Si ese mismo ejercicio se hace con el rendimiento de los últimos cinco años, cuando la onza valía US$1865, esos US$10.000 se habrían multiplicado a US$24.809 (+148,09%). Mientras que al invertir ese dinero 20 años atrás, luego de que el oro tuviera un rally del 753,69%, se tendría US$85.369. En aquel entonces, la onza cotizaba a US$542.

Actualmente, los inversores locales pueden posicionarse en oro a través del mercado de capitales al comprar el cedear de ETF del oro (GLD), habilitado por la Comisión Nacional de Valores en abril de 2024. Se trata de un índice que busca seguir de cerca el precio del oro físico.

“Para quienes buscaron maximizar las ganancias del metal, los cedears de empresas mineras funcionaron como una apuesta apalancada. Los papeles de empresas como Barrick Gold (GOLD) y Harmony Gold (HMY) se dispararon un 284% y 241% en pesos durante el año pasado, respectivamente", cerró Vlassich.