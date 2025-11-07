Ocho opciones: se suman nuevos cedears para invertir en IA, energía nuclear y tecnología espacial

Se expande el abanico de opciones para invertir en el mercado de capitales. A partir de este viernes, se podrán negociar ocho nuevos certificados de depósito argentinos (más conocidos como cedears), por lo que los ahorristas podrán dolarizar su portafolio y posicionarse en acciones de compañías especializadas en rubros como la energía nuclear, la inteligencia artificial y la tecnología espacial.

Los cedears se consolidaron en los últimos cinco años como uno de los instrumentos favoritos de los inversores minoristas. Son acciones —o fracciones de ellas— de empresas internacionales que cotizan en el exterior, por lo que permiten escaparle al riesgo argentino sin tener que abrir una cuenta fuera del país.

Además, se trata de una inversión indirectamente dolarizada. Se pueden comprar y vender en pesos en el mercado local, pero están atadas a los vaivenes que tenga el dólar contado con liquidación (CCL), por lo que también ofrece cobertura cambiaria. Es decir, si la cotización opera al alza, ese movimiento también se verá reflejado en el valor en pesos de esa inversión, que también fluctúa con la volatilidad propia del cambio de valor de esas acciones en el mercado exterior. Si el dólar CCL o la acción caen, también se verá reflejado en la cartera.

Con foco en la industria fintech, el primer cedear que se incorpora tras la emisión del Banco Comafi es Robinhood ($HOOD), una plataforma de trading sin comisiones que revolucionó el acceso al mercado de capitales para los inversores minoristas en Estados Unidos. Esta semana presentó los resultados trimestrales de la compañía y superó las expectativas de Wall Street, tras reportar US$556 millones de beneficio neto, dos veces más que el año anterior.

Los cedears permiten esquivar el riesgo argentino y tener cobertura cambiaria

Otra acción que se suma es la de Astera Labs ($ALAB), una compañía de semiconductores de alto rendimiento, que es fundamental para la infraestructura de centros de datos y de la conectividad que requiera la inteligencia artificial.

También en el mundo de la IA, empezará a operar Coreweave ($CRWV), una nube diseñada específicamente para escalar, soportar y acelerar la inteligencia artificial general. La plataforma busca abordar los desafíos de la implementación de la IA a gran escala.

En cuarto lugar, se encuentra la californiana Rocket Lab USA ($RKLB), especializada en el lanzamiento de satélites pequeños y medianos, que ofrece sus servicios y soluciones de sistemas espaciales en Estados Unidos, Canadá, Japón y otros países. Se considera uno de los principales competidores de SpaceX, la firma liderada por Elon Musk.

Con foco en las telecomunicaciones, los inversores tendrán la oportunidad de posicionarse en AST SpaceMobile ($ASTS), que tiene un proyecto disruptivo para construir la primera red de banda ancha celular basada en el espacio. Su sistema brinda cobertura a usuarios finales que se encuentra fuera de cobertura terrestre.

El cedear se puede comprar en pesos, pero está atado a los vaivenes del dólar CCL LUIS ROBAYO - AFP

Para aquellos ahorristas que se inclinan por el sector energético, a partir de este viernes podrán negociar el cedear de Oklo ($OKLO), empresa que se dedica a desarrollar reactores nucleares pequeños y avanzados (fisión) para generar energía limpia y a gran escala para sus clientes en Estados Unidos. Está respaldada por el CEO de OpenIA, Sam Altman.

Otra firma con la agenda en la sustentabilidad de las industrias es Ecolab ($ECL), líder mundial en ofrecer soluciones y servicios de agua, higiene y prevención de infecciones. La empresa opera a través de cuatro segmentos: Industrial global, Institucional y especializado global, Salud y ciencias de la vida global, y Control de plagas global.

Último de la lista, Iris Energy ($IREN) es la acción de la empresa australiana que opera centros de datos alimentados 100% de energía renovables. Sus instalaciones están optimizadas para la minería de bitcoin, servicios de nube de inteligencia artificial y otros cálculos de alta densidad energética.