Sube el dólar: cuánto falta para que alcance el techo de la banda

El dólar sube y se acerca al techo de la banda de flotación. El mayorista acumula en lo que va de julio un alza del 13% y cotiza a $1373, en un contexto de presión cambiaria con menos oferta y demanda sostenida, que no cede, aun con las altas tasas de interés en pesos que ofrecen los instrumentos de deuda del Tesoro.

Ese ajuste hacia arriba del dólar mayorista, que se replica en el minorista, el blue y los tipos de cambio financieros, lo acerca al límite superior de la banda de flotación, que hoy se ubica en $1451.

Billetes de 1 dólar Jacquelyn Martin - AP

Ese valor es, por el momento, un 6% mayor que el que muestra el dólar mayorista, la cotización al que opera el Banco Central, los bancos y las empresas que importan y exportan. De acuerdo con el programa firmado con el FMI en abril, el tipo de cambio debería recorrer ese margen para que el Gobierno, a través del BCRA o el Tesoro, intervengan en el mercado vendiendo dólares.

Cómo funciona la banda de flotación

El sistema de flotación cambiaria fue uno de los pilares del esquema económico diagramado en el programa firmado con el FMI, que habilitó un giro inicial de US$12.000 millones al país. Ese esquema reemplazó al crawling peg anterior, que definía un ajuste diario y fijo del dólar a un ritmo del 1% mensual.

A partir del 14 de abril, el Gobierno flexibilizó el cepo cambiario para las personas (aún quedan vigentes restricciones para las empresas), y habilitó un sistema de flotación para el dólar, dentro de una banda, con borde inferior de $1000 y superior de $1400.

A su vez, se estableció que los límites tendrían un ajuste diario de a un ritmo del 1% mensual (hacia arriba en el tope, hacia abajo en el piso), para habilitar una mayor fluctuación del tipo de cambio.

El compromiso informado por el Gobierno fue no intervenir dentro de esa banda: solo compraría en el piso o vendería en el techo. Sin embargo, el acuerdo firmado con el FMI habilita esa posibilidad. “Dentro de este nuevo marco, el tipo de cambio flotará dentro de una banda lo suficientemente ancha para permitir un discovery de su precio, con compras de divisas dentro de la banda consistente con la acumulación de reservas“, dice el staff report presentado en abril.

La fachada del Banco Central. Ricardo Pristupluk

Inicialmente, el Gobierno decidió no ejecutar compras, para no presionar sobre el tipo de cambio y no generar presión sobre la inflación. Así, llegó a la primera revisión con la meta de acumulación de reservas incumplida, y recibió un waiver del FMI en la primera revisión. No obstante, desde mediados de junio el Tesoro comenzó con compras de divisas (fueron alrededor de US$1000 desde el 21 de julio), justo cuando una misión técnica del FMI estaba en Buenos Aires.

Actualmente, el Tesoro tiene depósitos en el BCRA por alrededor de US$2000 millones. A su vez, las reservas brutas del BCRA superan los US$40.700 millones, aunque su tenencia neta, sin considerar los depósitos del sector privado o el swap con China se ubican por encima de los US$5160 millones, de acuerdo con estimaciones del economista Fernando Marull.

Esta cifra incluye los US$15.000 millones que el FMI y otros organismos internacionales giraron al momento de la firma del acuerdo, en abril. Los dólares del Fondo fueron recibidos por el Tesoro y girados al BCRA, a cambio de cancelar Letras Intransferibles, instrumentos que tenía el BCRA hace años, creados durante el kirchnerismo y extendidos a lo largo de diferentes administraciones, para tomar dólares del BCRA para el pago de deuda.