¿Dolarización en la Argentina? Qué dijo el ministro Luis Caputo sobre el futuro económico

Luis Caputo descartó una dolarización inmediata en Argentina, pero no rechazó la idea a futuro. En una entrevista, con Luis Majul para LN+, el ministro de Economía explicó los motivos detrás de esta decisión, resaltó el apoyo de Estados Unidos y analizó el panorama económico actual.

Caputo afirmó: “Hay muchas maneras de dolarizar, pero nosotros creemos que ahora no tenemos los dólares suficientes para hacerlo”. A pesar de descartar la medida en el presente, el ministro y Javier Milei no se oponen conceptualmente a la dolarización. “Aún cuando está descartada la dolarización, no estoy conceptualmente en contra. El Presidente tampoco. ¿Puede ser una alternativa? Sí. Pero tenés que tener los dólares suficientes. En este momento no tenemos los dólares suficientes para asegurar que sea exitosa”, argumentó.

El acuerdo de Argentina con Estados Unidos

El ministro Caputo enfatizó que el acuerdo con el Tesoro estadounidense no conducirá a una devaluación ni a una dolarización. Aseguró que “no habrá una modificación en el esquema cambiario” después del 26 de octubre, manteniendo así el sistema de bandas actual.

Ante la pregunta sobre si el swap de monedas con Estados Unidos por US$20.000 millones podría invalidar el acuerdo de intercambio de monedas entre la Argentina y el gobierno chino, que tuvo su renovación el pasado abril por un monto de US$5000 millones el funcionario respondió: “Una cosa no implica cancelar la otra”. Subrayó el respaldo total de Estados Unidos a Argentina, destacando la importancia de la inversión, el desarrollo y el empleo. “Hoy su principal aliado de la región es la Argentina. Y [Javier] Milei es uno de los mandatarios más importantes del mundo”, agregó.

Caputo resaltó que el Tesoro norteamericano, liderado por Scott Bessent, “está dispuesto a seguir comprando pesos, bonos y todas las opciones están sobre la mesa” y celebró el apoyo: “Hoy la potencia más grande del mundo dice: ‘Argentinos, vamos a hacer lo que sea necesario para que les vaya bien’”.

El ministro calificó de “disparate” la idea de que la intervención de Estados Unidos en el mercado de cambios represente una “pérdida de soberanía”. Argumentó que “Es la noticia económica más importante desde que tengo uso de razón. Va en favor de los argentinos”.

Condiciones impuestas por Estados Unidos

Caputo negó que la administración Trump haya exigido “algo a cambio” para el acuerdo. “No hay tal cosa. De eso se beneficiarán los dos países. EE.UU. no nos va a pedir algo que no beneficie a los argentinos y viceversa. Es un concepto erróneo. Insisto. Es beneficioso para ambos. Son inversiones en economía real, importantes para el día a día”, explicó.

Interés de Estados Unidos en Argentina

Según Caputo, el interés de Estados Unidos radica en lo económico y en la alineación con las políticas del gobierno argentino. “Están alineados con nuestras políticas. El Tesoro norteamericano no compra pesos pensando que es una mala inversión. [Scott] Bessent es una persona que se dedicó 40 años a evaluar y arbitrar monedas. Es un especialista. Cree que esto le conviene como negocio”, afirmó.

Competitividad y devaluación

Caputo se mostró en desacuerdo con la idea de que la devaluación sea la clave para la competitividad. Enfatizó que la única forma de lograrlo es mediante la baja de impuestos y regulaciones. “Tener una moneda débil es lo que la Argentina hizo toda la vida. Tanto economistas de derecha como de izquierda quieren una moneda débil. ¿Realmente creen eso? El reflejo de una moneda débil es una economía débil", sostuvo.

Suba del riesgo país y variaciones del dólar

El ministro atribuyó la suba del riesgo país y las fluctuaciones en el precio del dólar a un “ataque político” originado por la mejora económica más rápida de lo esperado. “Ocurrió a causa de un ataque político. Ese ataque se produjo a raíz de que la economía estaba mejorando más rápido de lo que ellos [la oposición] esperaban. Cuando vieron eso, hicieron un ataque feroz. La gente lo vio también. Nos pasaron 40 leyes en minutos. Naturalmente que eso tiene un impacto”, explicó.

Compra de reservas

Caputo desmintió que el Gobierno no haya querido acumular reservas. “Es una gran falacia por no decir una tontería. Somos el gobierno que más dólares compró en la historia. En 20 meses compramos US$29.000 millones. No pudimos mantenerlas porque tuvimos que cancelar deuda debido a la reestructuración que había hecho el gobierno de Alberto Fernández“, aclaró.

El ministro concluyó con un mensaje electoral, para destacar la importancia del voto para respaldar un proyecto de país. “El mundo entero está mirando a la Argentina. Es una realidad. Mirá lo que hacemos y cómo nos va. Y hay mucha gente que está por invertir en nuestro país. ¿Por qué el voto es importante? Porque lo que más quiere ver un inversor no son idas y vueltas en materia política. Quiere ver un pueblo que apoye a un presidente que dice querer que la Argentina sea el país más libre del mundo en los próximos 30 años. Es un mensaje muy fuerte. El voto es muy valioso“.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.