El Gobierno convoca al concurso para conformar el nuevo ente regulador único de gas y electricidad

El Poder Ejecutivo avanzó con un paso clave en su plan de reordenamiento del sistema energético: mediante la resolución 388/2025, publicada en el Boletín Oficial, convocó hoy a un concurso público de antecedentes para cubrir los cargos del Directorio del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE), organismo que nace para unificar las funciones que hoy ejercen el Enargas (gas) y el ENRE (electricidad).

Según el anuncio oficial, las postulaciones serán para ocupar los cargos de presidente, vicepresidente y tres vocales, quienes deberán tener trayectoria técnica en los sectores energético o regulatorio. Las candidaturas deberán presentarse conforme a los plazos y condiciones fijados en la resolución, y los antecedentes serán evaluados por un comité ad honorem, que también llevará adelante entrevistas antes de proponer ternas al Poder Ejecutivo.

La creación del nuevo ente regulador —oficializada anteriormente por el Decreto 452/2025— responde al objetivo de "optimizar la estructura estatal, simplificar la supervisión de ambos servicios bajo un mismo paraguas institucional" y alinear la regulación con estándares internacionales.

El decreto establece que el organismo deberá estar plenamente operativo dentro de 180 días desde su publicación, y durante ese período los actuales Enargas y ENRE continuarán ejerciendo sus competencias. La fusión incluye la transferencia de personal, bienes y competencias, manteniéndose las condiciones de empleo vigentes hasta su reubicación en la nueva entidad.

Además, el esquema de selección del primer directorio prevé controles institucionales: el Ejecutivo deberá remitir los fundamentos de las designaciones a una comisión bicameral del Congreso, que contará con 30 días para pronunciarse. Si no lo hace, el Ejecutivo podrá avanzar de todos modos.

Este concurso marca el paso concreto de una reforma que —hasta ahora— se encontraba principalmente plasmada en el decreto que fusionó los organismos. Con esta convocatoria, el Gobierno busca dotar de estructura operativa al nuevo organismo y dar inicio al proceso de transición hacia un sistema regulatorio unificado.