Dujovne: "En los próximos meses el salario real se recuperará"

Para el ministro es probable que la inflación baje unas décimas en mayo y en junio Fuente: Archivo - Crédito: Fabián Marelli

15 de mayo de 2019 • 20:47

Después de que se conociera el dato de inflación de abril de 3,4%-un número alto, pero casi un punto menor al de marzo- el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne , dijo que es "probable que baje unas décimas en mayo y en junio, mientras que el salario real se recuperará en los próximos meses por las paritarias.

"Sería muy importante que la inflación sea más baja que este mes para solidificar el proceso de desaceleración", afirmó el funcionario entrevistado por Diego Sehinkman en el programa " Terapia de Noticias ", que se emite por LN+ .

"Lo que aceleró la inflación de marzo fue la suba de los precios de los alimentos que no habían terminado de incorporar el aumento del dólar del año pasado, pero tenemos que ver la película", agregó en referencia a que el tipo de cambio está competitivo y las tarifas de los servicios públicos, a nivel de la región.

En tanto, consultado por la pérdida del poder adquisitivo del salario dijo que 2018 fue "un año difícil", pero que "la batalla de los sueldos contra la inflación se ha detenido desde hace unos meses" y el salario real "se recuperará con las paritarias".

Por otro lado, dijo que si la ex presidenta Cristina Kirchner resultara electa debería seguir con "políticas como las nuestras para sanear las cuentas públicas", aunque lamentablemente cree que no lo haría. Igualmente se mostró confiado en un nuevo triunfo de Cambiemos. "Creemos que vamos a ganar las elecciones, que los argentinos no van a dar marcha atrás y que van a seguir con las reformas y no a echar por la borda todo lo que se hizo", aseguró.

Y no descartó que se vuelva a tratar la reforma laboral y una reforma previsional después de octubre, si bien dijo que para estos debates "es necesario que haya consensos con todo el arco político".