Cómo crece la economía de los países

1 Definición. Se considera crecimiento económico al aumento del producto e ingreso por persona en el largo plazo. Es decir, el proceso por el cual una economía se vuelve más rica. Su medición se da a través de la contabilización de la producción de bienes o servicios finales que se producen en una economía (Producto Bruto Interno) y la evolución de su población, que debe tenerse en cuenta para evitar mediciones engañosas del crecimiento neto.

2 Breve historia mundial. La aceleración del crecimiento económico global en los últimos años ha sido enorme. Para ponerlo en perspectiva, podemos notar que alrededor del año 1000, el ingreso per cápita del mundo tomado en su conjunto era equivalente al que hoy tienen los países más pobres: de alrededor de 600 dólares. Entre el año 1000 y 1820 la tasa de crecimiento anual del PBI per cápita fue de 0,05% y alcanzó los 930 dólares. Sin embargo, entre 1820 y el año 2000 el ingreso por persona aumentó a un ritmo de 1,2% anual, lo que generó que en el transcurso de esos 180 años el producto per cápita global creciera hasta llegar a los 7800 dólares. Así, el PBI por persona se multiplicó por 8 en 180 años, mientras que en los 820 años previos ni siquiera había logrado duplicarse. Por supuesto que cuando se habla de promedios no se está teniendo en cuenta las diferencias que hubo entre países. América del norte y Oceanía lideraron el crecimiento desde mediados del siglo 19. Europa occidental perdió mucho terreno con respecto a estos países hasta el final de la segunda guerra mundial. Japón, por su parte, creció muy rápido desde mediados del siglo pasado, mientras que el desempeño de los países de América Latina entre 1950 y 1975 no acompañó al del resto, ampliando las diferencias.

3 ¿Cómo se crece? En las economías de los países se cumple una regla madre: siempre y cuando se utilicen todos los factores de producción y haya equilibrio, entonces la demanda agregada será igual a la oferta agregada. El primer concepto se refiere al gasto total que están dispuestos a hacer los agentes económicos, es decir, el consumo privado, la inversión, el gasto público y el saldo de exportaciones e importaciones. Por su parte, la oferta estará integrada por todos los bienes y servicios que se produzcan en la economía. El crecimiento del PBI puede medirse de ambas maneras y para que sea sostenido en el tiempo las variables deben moverse proporcionalmente. Lo cierto es que la única manera de producir una mayor cantidad de un bien a lo largo de un período de tiempo es incrementando la cantidad de factores de producción e insumos utilizados, o mejorando la manera de combinar los factores en el proceso productivo, es decir, mejorando la tecnología.

4 Por estas tierras. Nuestra historia está signada por la ilusión y el desencanto. A fines del 1800 la Argentina se codeaba con las principales potencias del mundo, e incluso situaba su ingreso per cápita por encima de los de países como Australia o Canadá, que hoy casi nos triplican en esa medición. La estructura de la demanda de nuestro país se centra principalmente en el consumo privado y público (gastos del Estado, en el segundo caso), que reúnen casi el 69% de la demanda de la economía. Le siguen las exportaciones, en torno al 16%, en tanto que el 15% corresponde a la inversión. Por el lado de la oferta, los sectores líderes del funcionamiento de nuestra economía son el comercio (16%), la industria (15,5%) y las actividades inmobiliarias (12%).

5 Estancados. Desde 2011 la economía argentina no crece en términos netos, y en términos per cápita el estancamiento viene ya de 2010. La decisión de fomentar sectores con un sendero poco competitivo, o de intentar crecer solo en uno de los segmentos de la demanda agregada, genera mejoras en el corto plazo, pero eso se traduce en inconsistencia en el largo plazo.