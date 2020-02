Ven alineamiento en la estrategia de que los acreedores hagan una "contribución" Fuente: Archivo

Un claro apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI) al Gobierno fue la conclusión que sacaron los economistas y funcionarios de la anterior administración sobre el comunicado "esperable", que emitieron ayer los técnicos del organismo. El Fondo indicó que la deuda no es sostenible y que era necesaria "una contribución apreciable de los acreedores privados".

"Es claro que hay una alineación de intereses entre el FMI y el Gobierno: cuanto mayor quita acepten los bonistas, mejor van a estar en el corto plazo. No es claro que el país esté mejor con una quita mayor en el mediano plazo, pero es difícil esperar que el actual gobierno internalice eso. Sin embargo, por la salud del sistema financiero, es muy importante que el FMI explique técnicamente y de forma rigurosa qué cambió entre julio de 2019 y ahora para que declare que "la capacidad de enfrentar el nivel y el servicio de la deuda pública se deterioró significativamente", dijo Sebastián Galiani, exsecretario de Política Económica.

"¿Cómo llegó a esa conclusión? ¿Toma la trayectoria fiscal que el ministro Guzmán presentó en el Congreso? Si ese es el caso, no parece que el FMI este pidiéndole ningún esfuerzo fiscal adicional al Gobierno. No resulta claro aún el mensaje del FMI", agregó el economista.

Otros exfuncionarios de la administración de Mauricio Macri coinciden en preguntar qué es sustentable, ya que si la Argentina puede o no pagar sus deudas depende del esfuerzo fiscal que quiera hacer. Guzmán adelantó que la reducción del gasto será lenta, y que recién en 2023 llegarán a superávit primario, mientras que el gobierno de Mauricio Macri bajó 2% del PBI el déficit fiscal en un año.

"Luego del episodio de la provincia de Buenos Aires, en el que se terminó pagando el BP21, con el bono AF20 no entró nadie al canje porque todas las señales que dieron apuntaban a que no querían un conflicto. Ahora tienen que sobreactuar que su situación es no pagar, algo que tampoco es muy creíble. Por eso el Fondo sacó ese comunicado. Al mercado no se le mueve un pelo. Esto termina en una oferta relativamente lógica sin mucha quita o en default", comentó otro economista que formó parte del gobierno de Cambiemos.

Entre los analistas, Miguel Kiguel, exsecretario de Finanzas, indicó "que no se dudaba de que hay que hacer una quita y de que no es posible llegar a un superávit primario en el corto plazo, pero llama la atención que digan que no habrá un ajuste fiscal".

"El FMI es tendencioso en medir el ratio deuda sobre PBI, ya que la deuda bruta incluye mucha intrasector público, que no es un esfuerzo que tengan que hacer los privados", agregó el consultor de Econviews, que indica que la deuda privada es 48% del PBI, incluyendo los créditos de los organismos multilaterales, como el FMI, el Banco Mundial, el BID y la CAF.

Daniel Marx, de la consultora Quantum, señala que el Fondo solo oficializó algo que "ya todos habían dicho": "Los acreedores ya decían que no le querían dar nuevos créditos a la Argentina y que iba a haber una reestructuración. Ahora el FMI también lo dice".

Fernando Marull, economista de la consultora FMyA, responde que lo que cambió desde el último comunicado del FMI, en julio pasado, al de ayer son las PASO. "Si no hacen ningún ajuste fiscal, para hacer sostenible la deuda hay que pedir más quita. El sector privado es el que tiene que ceder más. Dentro de lo esperado no hay mucha sorpresa, salvo avalar el no ajuste fiscal. Los acreedores podrían decir que ya que el Fondo apoya ser más agresivos con la quita, que desembolse lo que queda del préstamo y sirva como endulzante", indicó.

El economista Mariano Flores Vidal, por su parte, coincidió en que desde el último reporte el tipo de cambio se depreció y eso hizo aumentar el ratio deuda sobre PBI. "Como gran parte de la deuda está en dólares y tiene vencimientos de corto plazo, hay un riesgo muy fuerte de que la deuda sea insostenible. El comunicado lo veo como un apoyo a la gestión del Gobierno. Si en julio el FMI hubiera dicho que la deuda no era sostenible, hubiera generado una situación peor", concluyó.