El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, se reunió con Martín Insaurralde, intendente de Lomas de Zamora, y con Federico Basualdo, interventor del ENRE, para analizar "los problemas de provisión de energía eléctrica en el área de concesión de Edesur"

Los intendentes que reclaman por la calidad del servicio de Edesur les pidieron a la Secretaría de Energía y al Ministerio de Desarrollo Productivo fondos para financiar obras de tendido eléctrico en sus municipios. La idea es retomar el viejo programa Más Cerca Eléctrico, que impulsó Julio De Vido cuando era ministro de Planificación Federal y que luego se suspendió con la llegada del gobierno de Mauricio Macri y la actualización de tarifas.

Fue Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría, quien convocó a los jefes comunales para reunirse por videoconferencia con el secretario de Energía, Sergio Lanziani, con el objetivo de avanzar en la posibilidad de un plan de obras para los municipios en los que opera Edesur, según afirmó a LANACION. Además, agregó que pedirá formalmente que el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) le retire la concesión a la empresa en su distrito, Esteban Echeverría.

"Lanziani nos dio un borrador de un plan de obras nacional. Estamos buscándole la vuelta. Hasta fines de 2015, el gobierno nacional financiaba obras eléctricas en los municipios y estamos tratando de reactivar eso. Estamos charlando en ese sentido, ya que Edesur no invierte", subrayó Gray. "Esta semana voy a presentar el pedido de revocación al ENRE, fundamentado en las causales que afectan a mi distrito. En 2015, la empresa se comprometió a construir una subestación en Esteban Echeverría y no lo hizo", añadió.

Otro de los jefes comunales que participaron del encuentro virtual fue Andrés Watson, de Florencio Varela. "Estamos muy preocupados por la cantidad de cortes de luz en los distritos donde la compañía tiene injerencia. La firma no ofreció soluciones a los inconvenientes en su servicio, no solo en Florencio Varela, sino en muchos otros partidos del territorio bonaerense. La situación empeoró respecto de años anteriores y exhibió aún más la falta de inversión por parte de la empresa", afirmó el intendente.

Edesur asegura que invirtió US$726 millones desde 2016

Según señaló una fuente del gobierno bonaerense, la administración de Axel Kicillof juega "un rol de acompañamiento a los intendentes", pero "el conflicto lo está llevando el ENRE".

En Edesur rechazan esta postura y señalan que la empresa invirtió US$726 millones desde 2016. "Cumplimos con el contrato de concesión: sobrecumplimos con las metas de calidad de la RTI [revisión tarifaria integral] y de inversión", señalan, y agregan: "Quien no cumplió con lo que decía la RTI no fuimos nosotros, quienes no normalizaron la infraestructura en los barrios populares, tampoco. Además, en lugar de convocarnos a una mesa de diálogo para poder resolver los problemas de quienes más nos necesitan, nos amenazan".

Los jefes comunales del sur del conurbano enrolados en el PJ presionan para que el Gobierno le quite a Edesur la concesión en sus distritos. "El reclamo de los intendentes se encuentra en línea con el pedido de la Defensoría del Pueblo bonaerense para que las autoridades tomen 'drásticas medidas' con la empresa", se remarcó en el comunicado de la municipalidad que conduce Watson.

Más tarde, Matías Kulfas recibió en el ministerio a Martín Insaurralde, intendente de Lomas de Zamora, acompañado por el interventor del ENRE, Federico Basualdo, para analizar "los problemas de provisión de energía eléctrica en el área de concesión de Edesur". Según indicaron fuentes al tanto de la reunión, en ningún momento se habló de quitarle la concesión a la distribuidora, sino que los intendentes pidieron realizar obras de baja tensión en los barrios más comprometidos. En la cartera de Desarrollo Productivo dijeron que se "está estudiando" el pedido.

El objetivo de los municipios es retomar el programa Más Cerca Eléctrico, cuyos inicios fueron en 2010 (todavía no tenía el nombre), cuando el servicio de electricidad era evidentemente precario tras casi siete años de tarifas congeladas y prácticamente nulas inversiones en nuevos tendidos eléctricos.

En ese entonces se decidió que el Ministerio de Planificación Federal les transferiría fondos a los municipios para que licitaran los proyectos de obras. Luego, las distribuidoras, Edenor y Edesur, hacían una inspección de segundo orden e incorporaban esas instalaciones a su responsabilidad de mantenimiento del suministro. Uno de los municipios que no recibió fondos fue Almirante Brown, ya que el entonces intendente Darío Giustozzi había abandonado el oficialismo y se unió al partido Renovador de Sergio Massa.

Reunión de intendentes del conurbano por Edesur

Con la llegada de Macri a la administración, y el objetivo del ministro de Energía, Juan José Aranguren, de actualizar las tarifas y regularizar el sistema, el programa carecía de sentido, ya que las mismas empresas iban a estar obligadas a realizar ellas las inversiones en obras. Sin embargo, algunas obras que ya estaban empezadas se continuaron en Ezeiza, Lomas de Zamora, Cañuelas y Lanús, pero no se iniciaron nuevas.

Los cortes en promedio por usuario por año cayeron del promedio de corte de 32,60 en el peor momento del anterior congelamiento tarifario, a 16 horas en el servicio de Edenor y a 19,20 en el de Edesur. Sin embargo, todavía no se alcanzó el promedio de 10 horas que había en los años 90 o el de 30 minutos que tiene en promedio el servicio en países como Italia.

Llegar a ese promedio será difícil con las tarifas congeladas desde febrero 2019, y con cada vez más consumidores "colgados" de la red, que se disparó en los municipios más pobres por la caída de la actividad económica en uno de los inviernos más frío de los últimos años. Además, es jurisdicción de los intendentes hacerse cargo del pago del consumo eléctrico en los barrios carenciados.

Anoche, la cámara que agrupa a las distribuidoras, Adeera, pidió "que se garantice el cumplimiento de los contratos, certidumbre y seguridad institucional a todos los actores involucrados en la industria, de tal manera de poder garantizar la prestación del servicio en las actuales circunstancias y planificar razonablemente las inversiones en el corto y mediano plazo".