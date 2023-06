El Banco Central volvió a vender y en dos días ya cedió el 10% de lo comprado en el último mes

🏦BCRA - RUEDA CAMBIARIA💵



En la quinta rueda de Jun.-23 la autoridad monetaria finaliza con VENTAS por U$S 76M



Acumula VENTAS en el año por u$s -2.149M y en el mes pasa a ser VENDEDOR por U$S -32M



Sin TC diferencial parece costarle comprar divisas al BCRA



Agro liquidó U$S… pic.twitter.com/8aHnF1TO6j