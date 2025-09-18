El comercio exterior dejó un saldo de US$1402 millones en agosto

En un contexto complejo, el intercambio comercial argentino de bienes subió en el octavo mes del año un 23,1%%, y alcanzó un total de 14.327 millones, según el Indec. Es el resultado, en su comparación interanual, de un aumento del 16,4% de las exportaciones y una suba del 32,4% en las importaciones.

Hay un saldo comercial superavitario de US$1402 millones y la balanza es positiva desde hace 21 meses seguidos. Este número registra algo de viento a favor. Según el último informe sobre el Intercambio Comercial Argentino (ICA), que realiza todos los meses el organismo estadístico, “si hubieran prevalecido los precios de agosto de 2024, el saldo comercial habría registrado un superávit de US$821 millones”.

El acumulado hasta agosto de este año deja un saldo favorable de US$5071 millones, mientras que en 2024 para esta época llegaba a US$14075 millones.

Las exportaciones se mantuvieron en valores similares, y pasaron de US$52.143 millones en 2024 a US$55.367 millones en 2025. Al mismo tiempo, crecieron las importaciones: hasta agosto de 2024 llegaron a US$38.068 millones, mientras que durante el mismo período de este año sumaron US$50.296 millones.

La sede del Indec, en el microcentro porteño JUAN MABROMATA - AFP

En agosto, la exportación de productos primarios aumentó 35,7%, mientras que las manufacturas de origen agropecuario subieron un 18,1%, pero las de origen industrial tuvieron una baja del 7%, en consonancia con el estancamiento de la actividad industrial en el último tiempo. Por su parte, las ventas externas de combustibles y energía crecieron un 40,6% interanual.

En materia de importaciones, se destaca el aumento del 75,8% de las compras de bienes de capital. La decisión empresaria es invertir en maquinaria para la industria, pensando en el mediano y largo plazo. Este mes, también crecieron las importaciones de bienes intermedios, que están más cerca de las necesidades empresarias del día a día (en julio habían disminuido), y llegaron a un 16,2% más. Piezas y accesorios también fueron en aumento, esta vez un 13,2%.

Se destaca también el crecimiento interanual del 65,5% de la compra de bienes de consumo, y llegan al 15,3% del total de las importaciones. Por otra parte hubo una compra mayor de vehículos automotores de pasajeros, llegando al 155,6% más.

“Fue un buen dato el del ICA de este mes”, analizó el economista Lorenzo Sigaut Gravina, director de análisis macroeconómico de Equilibra. “Hace bastante que no teníamos un superávit de cuatro dígitos. Se ve, sobre todo, que las importaciones siguieron creciendo fuerte, un poquito más que julio, pero quizás lo importante de agosto fueron las exportaciones, que también subieron, impulsadas por combustibles y energía, y todo lo que es productos primarios y manufacturas de origen agropecuario”, opinó.

El especialista agregó que la baja de retenciones provocaron fuertes liquidaciones de divisas, que en algunos casos se anticiparon. “Los embarques ahora se están terminando de realizar, por lo que diría que se trata de un buen superávit de bienes”, concluyó.

Socios comerciales

Brasil es, como siempre, el mayor socio comercial de la Argentina, con el cual hubo un déficit de US$531 millones en agosto. Le sigue China, también con una balanza negativa de US$437 millones y, en tercer lugar, la Unión Europea, con la cual hay un leve superávit de US$ 9 millones. La balanza también es favorable para la Argentina en el caso del intercambio con Estados Unidos, con US$25 millones, y Chile, con US$669 millones.

En el caso de Brasil, la consultora Abeceb analiza que (con un número que consigna un déficit de US$614 millones), el principal sector traccionando el comercio exterior bilateral en agosto fue el automotriz, con un aumento del 70% en las importaciones. Las exportaciones en ese sector, por su parte, cayeron cayeron US$139 millones en su comparación interanual.