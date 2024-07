El consumo masivo bajó 12,5% en junio y acumula un retroceso del 8,5% en el semestre

Escuchar

A pesar de que en algunos sectores empresarios y en el Gobierno se esperanzaban con que la economía había llegado a un piso en mayo, el consumo masivo volvió a evidenciar una fuerte contracción en junio: cayó un 12,5% interanual en el país, según el relevamiento mensual de la consultora Scentia. En mayo pasado, había tenido una retracción del 10%. Si se comparan los primeros seis meses de este año con el anterior, la caída es del 8,5%.

En junio, las ventas en supermercados, sin embargo, cayeron menos que el promedio general (10,3%), mientras que en autoservicios independientes lo hicieron un 14,6%. Pero si se ve el acumulado de 2024 vs. 2023, supermercados caen 10% y autoservicios 7%.

Consultada por LA NACION, una fuente del supermercadismo dijo que, “más allá de que la esperanza es lo último que se pierde, no ven señales de recuperación del consumo en los próximos meses”. “No es como en otras oportunidades que nuestros clientes migraron a otro canal. Autoservicios maquilla su caída interanual porque el año pasado estaba muy negativo”, apuntó.

La caída del poder adquisitivo afecta negativamente al consumo. Shutterstock

Cabe recordar que en junio del año pasado estaba vigente el programa Precios Justos en grandes superficies, una dinámica que generaba afectaba a los hábitos de consumo del sector: mientras que en supermercados las ventas crecían 8%, en autoservicios, donde no estaban presentes los precios bajo acuerdos con el Gobierno, declinaban un 8%.

En esta coyuntura, otra fuente de una cadena de supermercados afirmó que no cayeron en el volumen de ventas si se compara el acumulado de este año con el mismo período del año anterior, pero atribuyó su resultado a que están realizando fuertes promociones en miles de productos todos los días con bancos y billeteras, algo que no le estaría funcionando a otras cadenas.

En cuanto a los precios, Scentia informó que la variación interanual a junio para todos los productos y canales fue del 279,5% lo que muestra una desaceleración frente a los meses anteriores, lo cual coincide con la inflación relevada por el Indec.

Más allá de esto, si se miran las canastas y los diferentes rubros en junio, en general, todas cayeron: alimentación declinó un 7,9%, bebidas con alcohol, 19,6%; bebidas sin alcohol, 16,2%; desayuno y merienda, 12,1%; higiene y cosmética, 11,3%; impulsivos, 21%; limpieza de ropa y hogar, 12,4%; y perecederos, 5,4%.

En el acumulado también todas caen: alimentación (4,4%), bebidas con alcohol (15,6%), bebidas sin alcohol (11,1%), desayuno y merienda (8,3%), higiene y cosmética (11%), impulsivos (8,3%), limpieza de ropa y hogar (9,5%) y perecederos (5,3%).

Sin embargo, desde una firma alimenticia dijeron que los alimentos básicos mantendrían desde mayo los volúmenes y dejan de caer, mientras que los no básicos esperan que junio haya sido el piso. En tanto, limpieza, higiene y cuidado personal siguen cayendo.

“El panorama no pinta bien. Hasta mitad de año la caída es de 8,5% y el segundo semestre va a estar aún más complicado porque las bases de comparación van a ser altísimas porque fue cuando más impactaron las medidas preelectorales de Massa para incentivar el consumo. Por lo tanto, va a ser muy complicado que el número cambie. La estimación nuestra para este año es que la caída no baja de entre 7 y 10%. Por lo tanto, no esperamos algo muy distinto para el segundo semestre. Posiblemente, la recuperación la empecemos a notar hacia fin de año, en el último bimestre o último trimestre, en el mejor de los casos”, cerró Del Río.